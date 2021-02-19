華大基因｜華大基因一名24歲化驗室助理被捕　涉早前故意搖晃樣本樽影響檢測結果

▲ （經濟日報資料圖片）

華大基因一名化驗室助理被捕，警方今日中午交代案件指昨日接獲報案，於大埔工業邨拘捕一名24歲男子，涉嫌刑事毀壞，被捕男子現正扣留調查。

大埔警區助理指揮官（刑事）署理警司宋程慧今日中午交代事件，表示2月18日接獲大埔工業邨一間私營新冠肺炎代驗所報案，懷疑一名員工涉於2月9日至11日期間，三度故意搖晃盛載新冠肺炎深喉唾液病毒檢測樣本的器皿，令檢測結果受影響。

化驗所經內部調查，初步排除機器、環境及測試器具問題後，懷疑檢測結果受人為因素影響。大埔警區重案組第一隊接報後展開調查，於當日拘捕一名24歲男化驗室助理，涉嫌刑事毀壞，正被警方扣留調查。

宋程慧續指，經警方初步調查，事件涉及被捕人士一人，並無其他化驗所人士涉案，被捕男子於去年11月入職有關化驗所，犯案當日有上班，犯案動機仍積極調查當中，警方會聯同衞生署檢視受影響範圍及市民，會從多方面調查事件。

華大基因昨被政府揭出現樣本結果假陽性事件，食衞局昨日(18日)公布華大基因1月29日至2月2日期間，有16個檢測樣本出現假陽性結果，涉及教職員及學校宿舍員工特定檢測、天水圍天恒邨恒樂樓及流動採樣站等樣本，惟經衞生署覆檢後樣本結果呈陰性。

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責任編輯：陳正怡