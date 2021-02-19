寶馬山登山電梯｜政府公布寶馬山行人通道涉款約7.7億元　料6年時間完工最快今年第4季施工

交通事務委員會會議今早（19）討論北角寶馬山行人通道系統項目，運房局表示，寶馬山與炮台山之間的高度差距約為150米，即約樓高50層，為了讓區內人士，特別是長者和殘疾人士，提供安全便捷的出行路線，建議在炮台山英皇道至寶馬山慧翠道之間加建升降機、有蓋行人道和自動扶手電梯等行人設施，提升該地區的易行度，預計擬建的行人通道系統的每日使用率約為16,500人次，整個工程計劃的費用約為7.7億元。

局方又指，若有關工程項目可於今個立法年度獲批通過撥款，路政署計劃可於今年第4季展開工程，預計大部分工程包括連接炮台山道和天后廟道的升降機，以及雲天徑扶手電梯可於4年內完成，完工後可率先開放公眾使用，餘下部分需時2年完成。

工程主要包括：

興建一條長約40米寬4.2米的行人隧道，連接以下所述的升降機塔和港鐵炮台山站大堂

興建一座高約33米的升降機塔連兩部升降機，連接位於地底的港鐵炮台山站大堂、英皇道和富澤花園與康澤花園之間的通道

興建一條長約25米寬3.7米的高架有蓋行人道，連接上述的升降機塔和富澤花園與康澤花園之間的通道

在炮台山道興建一座高約21米的升降機塔連兩部升降機和一條長約10米寬6.2米的高架有蓋行人道，連接此升降機塔和天后廟道

興建一條長約33米寬3.7米的高架有蓋行人天橋橫跨天后廟道，以及一組在天后廟道的有蓋自動扶梯及輪椅升降台連接高架有蓋行人天橋

沿雲天徑樓梯加建上蓋，並興建有蓋自動扶梯和有蓋自動人行道

將炮台山道部分現有行人路轉換為行車道作巴士站重置

進行附屬工程，包括岩土工程、機電工程、排水系統工程、環境美化、公共照明和公用事業工程，以及建造擋土牆和有蓋行人徑

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記者：陳子謙