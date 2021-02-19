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怪獸港媽｜帶兒到親戚家拜年　港媽喝止打牌親友收聲：我個仔要上堂

親子 13:23 2021/02/19

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帶兒到親戚家拜年，但港媽竟喝止打牌親友收聲。

新年流流開局玩兩手成為「習俗」，拜年聚集親友一同娛樂。然而，有怪獸家長在拜年期間仍不放過在學子女，要求他們抓緊每一分一秒學習。有網民於討論區發帖，指一名港媽帶同兒子到其家拜年時，竟要求正在打麻雀的親友降低聲量，遷就兒子上網課，令網民感到非常不滿。

有網民於「香港討論區」發帖，指一眾親友到其家中拜年，新年齊腳當然開雀局，港爸同樣在席上打麻雀，港媽則與兒子在房間內玩耍。正當打得興起之時，港媽突然走出房間，喝止親友，要求降低聲量。

帶兒到親戚家拜年同時上網課

網民當時心想，「有幾嘈啊？打牌係咁上下啦！」不一會兒，港媽再次走出房間要求眾人不要再發出聲音，網民終於忍無可忍，「你哋係入面玩, 我哋嘈少少又點呢？」沒想到她竟回答說，

我個仔要上堂呀！你哋細聲啲得唔得呀？

聘外國老師教英文

另有親戚不明新年應放假，何來課堂可上，港媽隨即回應，「我上網搵咗啲外國人教英文，鬼佬唔使過年囉。」網民不禁對港媽說，「咁你唔使揀嚟拜年嘅時間啊？」最終，港媽對著親友大發脾氣，「我唔理，總之呢半個鐘你哋收聲。」網民不滿指港媽與兒子到場拜年2個多小時，近大半小時用於上網課，「其實佢哋都可以揀夜晚上堂」。

網民：唔識分莊閒

不少網民留言斥責港媽不懂分輕重，「上堂咁緊要就唔好去拜年啦，點解去到又要大家遷就你啊？」另有人認為港媽只想在親友面前炫耀兒子與眾不同。

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責任編輯︰王明芳

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