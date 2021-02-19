回南天乾衣大作戰　1招助你極速乾衣殺菌兼趕走噏味

香港的春季天氣潮濕，濕度高時不止牆身地板出水，就連衣服洗後亦難以乾透，隨時出現令人厭惡的噏味，更有機會滋生細菌，在現時疫情的非常時期，衣物衛生實在不容忽視。想知如何解決？以下就特別挑選家居常用的幾種乾衣手法進行比較，且看到底哪種方式最速效、經濟又夠衞生！

自然風乾

在回南天濕度接近100%的日子，自然風乾衣物有機會花上數天仍未乾透，即使表面乾透仍可能帶有「噏味」，原來潮濕衣物曝露在空氣中，容易因細菌繁殖而產生異味，因此衣物晾乾後，異味仍會殘留！且在疫情下每天均要換洗大量衣物，洗好的衫褲鞋襪容易累積，不少人因室外晾衫位置不足而選擇在室內晾掛衣物，然而，屋内掛滿潮濕衣服也可能滋生霉菌及塵蟎等家居細菌及致敏原，誘發鼻敏感、哮喘及濕疹等敏感徵狀﹗

速效：0.5星

經濟：5星

衞生：1星

（5星為滿分）

浴室寶

浴室寶的抽濕原理是利用發熱和換氣，像風筒吹乾頭髮般製造乾燥環境。浴室寶的乾衣速度雖較抽濕機快，但耗電量卻相對較大，基本最少均達1100W或以上，使用時間愈長，電費開支也愈大，且乾衣速度需視乎產品規格而定，效能不一。有本港調查機構曾對市面部分型號的浴室寶進行測試，結果發現不同產品的乾衣速度由約2小時至逾11小時不等。另外，由於不同款式的浴室寶在安裝上有一定的要求，例如須安裝於浴室的假天花，或不適用於太細小的窗口，所以選購時還要留意產品的設計。不過，浴室環境始終潮濕易生細菌，說到底亦非理想的晾衫地點！

速效：3星

經濟：3星

衞生：2星

（5星為滿分）

抽濕機

抽濕機的抽濕原理可分為運用冷管冷凝（壓縮式）和熱石吸濕（熱石式）兩種。一般而言，抽濕機耗電量會較浴室寶低，但亦因此其乾衣速度稍遜，一般都要花上5至6個小時，還要維持相對密閉的環境，否則需要更長時間乾衣。假如家中長期有人，可能需要另闢房間用作乾衣；但外出或晚上睡覺時，開着抽濕機乾衣又擔心引起意外。面對這兩難困局，加上乾衣效能一般，建議大家購買前清楚考慮使用習慣。

速效：2.5星

經濟：3.5星

衞生：3星

（5星為滿分）

電動乾衣機

乾衣機的用途本來就是用來乾衣，所以其表現自然較浴室寶和抽濕機穩定，而且衣物不用曝露於空氣中，故衞生亦有保證。傳統電動排氣式乾衣機經濟、款式多，不過由於沒有內置壓縮機，因此乾衣時間會較長，可能花達數小時衣物仍帶有少量濕氣，且一般容量每次只能乾半機衣物，甚費能源及時間。至於冷凝式的乾衣機，由於操作時不排氣，故可節省駁喉工夫，乾衣亦較快，惟價錢較高，特別是內置熱泵的款式，售價動輒過萬元。

速效：3.5星

經濟：3星

衞生：5星

（5星為滿分）

煤氣乾衣機

與電動乾衣機相比，煤氣乾衣機以煤氣產生熱力，產熱效果較電動式更快更直接，因此乾衣效能更高。以TGC煤氣乾衣機為例，只須45分鐘便可乾透4公斤衣物，乾衣效果快速又節省能源，更能夠以高溫殺死細菌、霉菌及塵蟎，連毛公仔或床單等大型物品均可一併徹底烘乾，從此不用再另覓空間晾衣，尤其適合香港的狹小家居。此外，其「智能濕度感應功能」更可按衣物的濕度自動調校合適的乾衣時間，乾出來的衣物更柔軟順滑，呵護小朋友的幼嫩肌膚。

另外，煤氣乾衣機的價格與一般的浴室寶和抽濕機相差不遠，如TGC的RJD430和RJD650（最高乾衣容量分別為4.3公斤和6.5公斤），價格均介乎3千至4千多元，只需在廚房預留空間安裝使用即可。現時更有春日限時優惠，由即日起至2021年5月15日選購TGC煤氣乾衣機可享春日限時減$500現金折扣優惠，更尊享三大限時禮遇。考慮其高效和衞生，絕對是面面俱到的實惠之選。

速效：5星

經濟：4星

衞生：5星

（5星為滿分）



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