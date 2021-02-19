人生逆轉｜男子患病成「世上最醜男」爆紅做歌手　傳娶第3任嬌妻拍MV甜蜜放閃

▲ 「世上最醜男」奪冠爆紅做歌手，傳娶第3任嬌妻拍MV。

一名烏干達男子因患一種纖維增生的罕見病，導致頭部嚴重畸形，自小被母親拋棄。後來他選擇參加「世上最醜男人」比賽，沒想到一舉奪冠，人生大逆轉。他奪冠後爆紅，還成為歌手出歌拍MV，最近更傳娶第3任妻子，在MV中放閃。

綜合外媒報道，現年約52歲的烏干達男子Godfrey Baguma自小患有罕見病，導致纖維增生，面部異常腫脹。母親見他臉部扭曲變形，「不是正常的孩子」，便選擇拋棄Godfrey Baguma，由祖母照顧。

Godfrey Baguma表示自小就很怕與人相處，人們會說他不是人，而是怪物。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

曾從事鞋匠的他生活困苦，無法維持家庭開銷，於是於2002年決定不再畏懼世俗眼光，鼓起勇氣參加「世界最醜男人」比賽，希望可以拿下獎金。沒想到他真的一舉奪冠，不但獲得獎金，更意外爆紅，有機會做歌手出歌拍MV，藝名為Ssebabi。

▲ Godfrey Baguma的頭比常人大。(MV截圖)

他的歌在YouTube上也大受歡迎，2014年發行的歌曲至今已獲逾1500萬瀏覽量。

愛情路上，Godfrey Baguma也不孤單。他先後有過2任妻子，去年9月更傳出娶了第3任妻子，並與妻子拍攝MV放閃。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

據了解，他本來與第1任妻子育有2名孩子，但後來妻子出軌，婚姻告終。他與第2任妻子則傳育有6名孩子，並揚言：

老公或許不是最帥的男人，但他很善良。

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https：//mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣