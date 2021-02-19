新冠肺炎｜港台文教及康體組助理編導初步確診　過去2周曾於電視大廈化妝間工作

▲ 港台一名文教及康體組助理編導確診。（資料圖片）

港台早前有一名髮型師確診新冠肺炎，據悉昨晚（18日）再多一名文教及康體組助理編導初步確診，今早（19日）入院治理，過去2周他主要的工作地點是教育電視中心、電視大廈化妝間及外景工作，他的最後上班日期是2月10日。港台今早（19日）稱接獲衞生署通知，2月9日至11日曾到訪港台電視大廈化妝間的所有人，包括員工、節目主持及嘉賓等，均須進入隔離營接受檢疫。

港台又指，該名員工於2月10日最後上班，工作地點主要在教育電視中心地下辦公室，期間有戴口罩。今早教育電視中心已進行深層清潔及消毒。港台會按照政府指引，安排相關員工進行檢測或進入隔離營，並繼續協助追尋可能屬「密切接觸者」人士。

港台早前有一名形象設計組髮型師確診新冠肺炎，患者在傳染期間曾工作，負責《早辰。早晨》、《城市論壇》及《議事論事》等7個節目，主要工作地點為電視大廈地下化妝間，期間沒有參與外景工作，也沒有到過職員餐廳。詳情請見：【下一頁】

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記者：陳子謙