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千帆過盡︱來港發展33年歷高低山谷　河國榮翻看舊照感受良多

娛樂 15:27 2021/02/19

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河國榮翻看舊照，惑受良多。

TVB前御用外國人河國榮來港發展已約33年，可說是經歷過高山低谷，曾獲毛記電視第一屆十大勁曲金曲分獎典禮「香港區最受歡迎男歌星」，但也曾患重病兼經濟一度拮据。

疫情影響下，河國榮亦曾半年沒工開，至近期開始重投工作。他最近趁工餘時在家整理舊菲林，將底片數碼化儲存起來。

今日（2月19日），河國榮於社交平台分享3張舊照，當年的他隻身來港發展，要靠自己努力「執靚Portfol」來爭取演出機會，為追夢可說付出不少。

【疫境求存】河國榮跟愛犬先後患癌欠巨債80萬　失業半年終有工開解燃眉急

河國榮於社交平台分享舊照片。（取自Facebook）

年青小鮮肉

河國榮今日於Facebook貼出3張舊照，相中的他十分年青。

他留言透露相片應該攝於1988年，當中他寫道：「wow。掃描菲林又有驚喜！ 由於著嘅衫同埋超瘦嘅身形，我估呢啲相係大概1988/89年影嘅（當時食嘢真係食得少)。當時間唔中會影啲相嚟做個 Portfolio，派俾啲經紀公司(agency)，希望可以拍到戲或者拍/影到廣告。

網民紛紛讚好及留言，有人說：「小鮮肉18歲，卜卜脆靚仔。」以及「後生嗰陣時真係好眉好貌，人見人爱。」

河國榮早前出席活動時，向媒體透露近日在家整理舊菲林，將底片數碼化儲存起來，他笑言沒有記性，若不儲檔起來，擔心美好回憶會流逝。

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迷張國榮而愛上香港

現年55歲的河國榮，在香港居住了超過30年，見証過香港影視圈的風光年代，而他也經歷著高低山谷的人生。

來自澳洲昆士蘭的河國榮在大學時遇上一名香港留學生，機緣巧合下愛上香港粵語流行曲文化。他視張國榮為偶像，於是之後開始學廣東話，更花盡心思了解香港文化及港產片。

於1987年河國榮決心放下澳洲的生活，隻身來港追演藝夢。學會一口流利廣東話的他加入TVB當特約演員，之後正式簽約為旗下合約藝員，在TVB演過不少外國人角色，卻始終未能擔當主角。

河國榮在2008年離開TVB，之後陸續演出舞台劇，接拍廣告，期間又機緣巧合，隨周潤發到荷里活教授對方英語。16年在毛記電視《十大勁歌金曲分獎典禮》演唱二創歌曲《亞視永恆》，更是人氣急升。

【柳暗花明】河國榮歷重病兼逢愛犬患癌　疫情停工欠80萬巨債陷入困境

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真心熱愛香港

不過，近十年來河國榮卻百病纏身，他受到抑鬱症、胃酸倒流等病折磨外，在2017年患上基底細胞癌，其後又因心律不正，先後做了2次手術。雖然本身有重病，熱愛動物的河國榮收養不少流浪狗，並視毛孩如子女。

河國榮曾接受媒體訪問，提到其中收養多年老犬今年患上骨癌，他不離不棄照料愛犬，同時也要為自己的病情藥費而奔波，河國榮更坦承欠下朋友和卡數逾80萬。

視自己為「香港仔」的河國榮曾接受《經濟日報》訪問，談及心路歷程及夢想。他說仍經常為香港發夢，笑言：「 我有想過如果有天中六合彩，可以拿錢給美國一間我很欣賞的語言公司，叫它設計一個廣東話課程，保留廣東話傳統。」

同場加映：徐榮訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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