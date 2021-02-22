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冬衣收納｜專訪Woolmark羊毛專家教路　換季冷衫西裝清洗收納攻略【內附6大保養貼士】

休閒消費 16:45 2021/02/22

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今次請來羊毛專家陳輝棠教大家換季冷衫西裝清洗收納攻略。

雖然天氣來到晚上還是有點涼快，但冷衫已經不能穿上已經是不爭的事實，在冬盡春來的季節，這時候又是一年一度將冷衫收納起來的時候，究竟冷衫收納前要如何清洗？多久才洗一次？甚至如何收納？今天請來The Woolmark Company的羊毛專家陳輝棠先生教路就最好不過。

The Woolmark Company業務發展經理陳輝棠。（圖片由受訪者提供）

陳輝棠先生是The Woolmark Company業務發展經理，對各類型羊毛處理可說是駕輕就熟，當中羊毛更可分為wool、merino wool、cashmere多種不同類型。此外，羊毛除了可供編織（針織）成冷衫外，亦可以製造成（梭織）面料縫製西裝，今日陳先生將針織和梭織一次過教大家處理。

T：Topick     C：陳輝棠

T1：冷衫應該多久才洗一次？

C1：羊毛纖維有天然抗污垢及抗菌功能，不容易產生污漬，所以冷衫不需要經常清洗，可每個月或每季清洗一次就已經足夠，不過，清洗前要先參考洗滌護理標籤。

T2：如何清洗毛衣？

C2：一般來說，羊毛產品有兩種，一種未經處理，一種經過防縮處理，兩者都可以乾洗或手洗。經過防縮處理的冷衫可以放入洗衣機清洗。想手洗的話，可用溫水加羊毛專用的洗滌劑清洗。以merino wool為例，它的纖維富彈性，同時有著天然抗污，可以長時間保持乾淨，清洗前要將冷衫反轉。留意的是為了避免服裝顏色互相沾染，請將深淺色衣物分開洗滌。

cashmere冷衫其實可以用水洗，只要加入適當的清潔劑便可。（圖片skeinyarn.com）

T3：羊毛西裝又如何清潔？

C3：可以購買一把優質的服裝軟毛刷，並在每次穿後用它縱向輕刷西裝，這一種做法能夠去除沾附西裝上的灰塵和微粒，防止時間久了形成污漬產生異味，同時也不傷衣物。

T4：冷衫清洗後如何涼乾？

C4：冷衫用衣架涼乾會拉長變形，所以要平放鋪乾，用毛巾吸乾水分，拉平毛衣至理想形狀，再用晾衣網平放晾乾，但切記要避免陽光直射毛衣。而一些經特別防縮處理的羊毛可用烘乾機烘乾，但還是參考洗滌護理標籤作準。

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T5：假若清洗冷衫後出現變形，我們應該怎做？

C5：基本上冷衫本身有著天然彈性，如果變形情況不算嚴重，放置一段時間後應該可以回復，又或者先平放衣服，然後再用蒸氣蒸薰冷衫的變形位置，一般都可回復，但如果毛線變形太嚴重則無法補救了。留意的是一般穿著同一件冷衫要相隔不要少於24小時，這樣冷衫纖維就可以有足夠的時間恢復原有的彈性，令冷衫不易變形。

T6：那麼又如何收藏乾淨的冷衫？

C6：冷衫應輕柔地摺疊好，存放於抽屜中。至於羊毛西裝應以懸掛方式存放於帶有墊襯的掛衣架上，洗濯晾乾後放入衣物防蛀劑，再以密封袋或儲物箱內保存就可以。

記者：何偉雄

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