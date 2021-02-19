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安心出行︱醫管局發聲明指絕不認同部分醫護人員發布「安心出行」失實資訊　呼籲有關醫護人員停止發布

社會 13:28 2021/02/19

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醫管局今（19日）發表聲明指絕不認同部分醫護人員發布「安心出行」失實資訊（資料圖片）

本港自昨日（18日）起放寬防疫措施，美容院、戲院等場所及晚市堂食可以在有條件下恢復營業，包括顧客要使用政府的「安心出行」 流動應用程式或登記客人資料。醫管局今日就部分醫護人員發布「安心出行」應用程式的失實資訊發聲明，指絕不認同部分醫護人員發布「安心出行」應用程式的失實資訊，呼籲有關醫護人員停止發布有關資訊，以免誤導市民。

醫管局指，醫管局作為公共醫療機構，一直鼓勵市民在不同層面同心抗疫。防止病毒傳播及追蹤確診病人的接觸者，是抗疫工作中的重要環節，醫管局一直切實執行相關措施，亦鼓勵市民、病人及醫護人員作出配合。

醫管局相信，在保障私隱的大前提下，市民透過「安心出行」應用程式自行記錄出入公共場所的資料，有助防止病毒傳播及進行接觸追蹤，市民亦可透過有關記錄得知相關風險。

即看最新防疫措施：

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安心出行︱政府斥有組織借打着醫護旗號　就「安心出行」向公眾發布失實資訊。詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：曾卓鋒

 

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