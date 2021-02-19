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疫苗接種｜科興疫苗今日抵港　蔡堅相信副作用較小惟效果亦相對較低

社會 13:32 2021/02/19

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（經濟日報資料圖片）

科興首批供港新冠疫苗今日抵港，下周五起可陸續為已預約的市民接種，長者及醫療人員均屬優先接種群組。衞生防護中心兩個科學委會員今日開會，就科興疫苗合適接種人士討論。醫學會主席蔡堅相信科興疫苗採用的滅活技術與流感針類似，相信出現副作用機會較小。

醫學會主席蔡堅今日接受港台《千禧年代》訪問表示，首批到港的科興疫苗採用滅活技術，與季節性流感疫苗類似，相信出現副作用較小，但同時效果亦會相對較低；至於復星/德國BioNTech的疫苗，以色列有大批人口注射後並無出現死亡個案，相信疫苗安全。

他稱，目前有1000多名私家醫生協助疫苗接種，多數人都曾經協助接種流感疫苗；建議市民若有長期病患，或需要長期用藥、過敏及有哮喘問題，可先尋求醫生意見再決定是否接種，至於自己由於有敏感問題，暫時未必接種首批到港疫苗。 

公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，需時了解醫護人員對接種疫苗的反應，期望接種的安排能盡量配合醫護人員工作，包括安排在醫護工作的地點注射疫苗，令醫護可以在休息時間接種，亦期望容許醫護自行選擇接種的疫苗品牌。

她直言，醫護人員雖有風險，但衞生意識較高，風險相對較長期病患者、院舍長者等低，而接種疫苗並非百分百有效用及安全，沒有道理及邏輯必須要接種，而醫護疫情至今即使未有疫苗亦繼續上班，如有意見要求醫護人員需接種疫苗後才能上班，情理上並不合理；又期望政府於優先群組接種安排上再細分，如較高年齡長者能更優先接種。

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責任編輯：陳正怡

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