無子宮懷孕｜台灣變性網紅自稱懷孕曬大肚相　婦產科醫生分析4種可能懷孕情況

▲ 台灣變性網紅自稱懷孕曬大肚相，婦產科醫生分析4種可能懷孕情況。

台灣變性網紅「罔腰」18日在IG上宣布懷孕3個月，更公開醫院照超聲波相片，一時引起網上哄動。有網民質疑沒有子宮的罔腰究竟是如何懷孕，新光醫院婦產科醫生李毅評就以「來函照登系列：沒有子宮的人如何懷孕？」為題，表示根據過去的文獻指出，染色體結構為「XY」的「男性」，有以下幾種可能懷孕的方式。

李毅評在Facebook專頁分享，第一種可能懷孕的方式是「腹腔內懷孕」。他表示，著床在腹腔內或大網膜上，這類型的子宮外孕已經存在於地球上許久。而他亦指出，目前醫學上確實有腹腔內懷孕到活產的例子，惟個案對象本身是女性。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院生殖醫學科主任蔡英美則表示，腹腔懷孕即「宮外孕」，是讓胚胎附著在腹膜上，經由腹膜血管將養分供養給胎兒，但腹腔空間不足，可造成血管破裂大出血，甚至會死亡，因此應是不會發生。

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曾有子宮移植後順利活產案例

另一種可能懷孕的方式是「子宮移植」。李毅評表示，子宮移植目前在外國已有許多人在進行，也確實有子宮移植後順利活產的例子。至於是否有子宮移植到男性體內的案例，他表示確實是有。不過，他卻未能查證到異性子宮移植是否有活產的案例，但不排除「罔腰」就是第一人的可能性。

第三種方式是「XY男性體內不明原因存在的女性生殖系統」。李毅評指，這類型的個案是有發生染色體鑲嵌，即是體內XY染色體為主，但仍有一定比例的XX染色體存在，造成一個主要為XY染色體外觀上的男性，體內仍有女性類子宮的器官，或者同時擁有兩種性別器官，就有可能懷孕。他續稱，這種情況雖然罕見，但並非不存在。

而最後一種方式，就是「代理孕母」。他認為，這是目前醫學上最有可能達成的方式：「借卵後用先生的精子，再借用代孕的子宮。」惟代理孕母在台灣目前尚未合法。

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責任編輯：羅嘉欣