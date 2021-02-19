媽媽的愛｜從小被沒收利是錢以為補貼家用 貧母今年歸還存摺令女兒落淚

▲ 女兒獲媽媽突然歸還存摺，感動落淚。

媽媽對子女的愛，永遠是愛得深沉。台灣一名女子在網上討論區講述自己的故事，她自幼家庭，以前每年的利是錢總是被媽媽「沒收」，她以為媽媽是拿來補貼家用，如今她長大外出打工，媽媽突然說不再替她管理利是錢，並拿出一本存有20萬（新臺幣、下同）銀行存摺歸還給她，她大感驚訝，媽媽卻說再辛苦也不能用她們的利是錢，令她深深感受到母親的愛。

該名網民在在「Dcard」匿名投稿，她指自幼家庭經濟條件不好，更處於負債狀況，每個月都要償還房貸和車貸，她以為媽媽「沒收」她和弟弟的利是錢，用來補貼家用。

其實我們家經濟狀況一直都不太好，甚至一直處於負債狀況，所以我一直以為媽媽把我們的紅包拿走是拿去家用！

直至今年，媽媽突然存摺歸還給她，她打開後發現差不多有20萬元新台幣（約5萬港元），令她大感詫異。

媽媽說：『這是我每年過年，替你收起來的利是錢。』媽媽剛剛跟我說她，之後的紅包不會再幫我存了，我長大了，要我自己看這些錢要怎麼操作！

網民續稱，因家中每個月都要還房貸和車貸，家中存款完全沒有超過10萬新臺幣（約2.5萬港元），有時候月底因為省錢，媽媽一日只吃一餐，而且媽媽總是穿別人的舊衣服。

去年她生日，我送了她一套新衣服，她到現在也都還捨不得穿，唯一一次穿就是送她的那天，她穿著一直跟我的阿姨們說我有多孝順，我說以後再多送她衣服，她卻叫我自己把錢存好，不要浪費！

雖然生活很拮据，但媽媽不會供書教學的錢，每個月都讓她和弟弟去補習，也會購買教科書。

她說她過的很辛苦，她不要我們跟她一樣，要我們好好讀書才可以出人頭地！

網民問媽媽為甚麼不拿這些錢來補貼家用，媽媽卻說再辛苦也不能拿來用。

因為她答應我們要幫我們存起來，所以再辛苦她都不能拿這些錢來用。那時候，我才發現，原來媽媽的臉上已經多了好多好多的皺紋，有好多歲月的痕跡！

網民最後決定跟弟弟拿部分紅包千出來請爸爸媽媽吃飯和買東西，剩下的錢會拿來投資。

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責任編輯：王明芳