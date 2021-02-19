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覆核刑期｜地盤工涉煽動包圍新屋嶺判服務令　律政司申覆核官令法援協助

社會 13:52 2021/02/19

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（經濟日報資料圖片）

38歲地盤工以網名「金正恩」於網上發文，號召「全民包圍新屋嶺」，地盤工早前經審訊後被裁定煽惑他人參與非法集結罪罪成，被判160小時社會服務令。律政司不滿判刑過輕而提出刑期覆核，案件今（19日）於高等法院提訊，法官下令法援署向答辯人提供法律援助，並將案件排期於3月中審理。

涉案答辯人潘榕偉（38歲）被控2019年9月19日至21日間，煽惑身份不詳人士在新屋嶺外參與非法集結。上訴庭法官彭偉昌今甫開庭即查詢有關答辯人申請法援的進度，並指法庭早於2020年12月23日去信答辯人，指若然他需要法援協助，則需自行申請，但至今未有任何消息，法官質疑為何執達吏遲遲無法將法庭文件交到答辯人手上。

答辯人解釋他經常不在家，而且沒有檢查信箱的習慣，後來他又因政府的「在家工作」安排，無法向法援署提供交租證明，因此未能完成申請法援的程序。法官提醒答辯人本案事態嚴重，需嚴肅處理，否則對他相當不利。法官遂將案件排期於3月18日早上正式聆訊，並下令法援署需向答辯人提供協助。

另外，16歲男生早前承認與其他人破壞內地連鎖茶飲店「喜茶」位於沙田新城市廣場的分店，被判200小時社會服務令，律政司同樣就該案提出刑期覆核，案件今亦於高院提訊。法官經詢問男生申請法援的進度後，亦將案件排期於3月18日下午正式聆訊。

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記者：楊詠渝

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