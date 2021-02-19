米芝蓮加持｜台灣小食阿元來了成米芝蓮新貴　老闆曾破產一招翻生打造人龍店

▲ 今年米芝蓮指南新入選「車胎人美食」的餐廳中，有這間由台灣人主理的阿元來了。

台式茶飲在香港早已成行成市，台灣小食亦深得年輕一族的歡心。難怪今年米芝蓮指南新入選「車胎人美食」的餐廳中，便有這間由台灣人主理的阿元來了。

老闆阿元說自己都只是在當天被同事告知得獎，上網瞄過新聞後，便繼續如常工作。得獎對他來說當然是開心事，也不怕是魔咒。因為6年來生意愈做愈旺，分店愈開愈多，疫情下的營業額不跌反升，「我怕同事工作量太大負荷不了。」他體貼地說。

▲ 炸蛋黃芋頭卷($35)：新小食之一，芋頭卷內包鹹蛋黃再炸，超邪惡。(黃建輝攝)

阿元的第一間店開在西營盤，5年來都是人龍店，跟著再在西環、觀塘開店，皆是爆場店之列。他說是有些始料不及，「我都估不到香港人會如此喜歡台灣小食。」他操著半鹹不淡的廣東話說。

今年只有37歲的他，當年就憑朋友媽媽的一句話：「你煮的魯肉飯好好味。」毅然隻身走來香港搞飲食。

別小看他年輕便無知，本是高雄人的阿元從15歲已單獨到台北半工讀，他說因家境窮困，父親說供不起他唸美專，高雄亦難找到工作，阿元惟有嘗試到台北打拼。

「那時要找生活費，想到在夜市搞小食，大夜市就不用想了，因攤檔租金貴。於是揀些了地道台灣人會去的搵食的南機場夜市，學習一下夜市的運作流程。」他說。

▲ 因家境窮困，本是高雄人的阿元，從15歲已單獨到台北半工讀，在夜巿工作賺生活費。(黃建輝攝)

欠債信用破產

經過幾年的夜市磨練，他差不多大部分傳統台灣小食都嘗試做過，而且做得不錯。

「那時便和人合資開餐廳，自以為和夜市的運作產不多，結果當然不一樣。再加上父親當時又向地下錢莊借貸，我需幫他還款，加上自己生意上也周轉不靈，弄到資不抵債，最高時期的欠債約300萬新台幣(約港幣78萬)。」

因信用破產，銀行借不到錢，結果由母親四出問親朋戚友借錢來還債，「我只有硬著頭皮繼續打工慢慢還錢，白天拍電視劇，夜間在酒吧工作。」他大方地說出電視劇名《我的兒子是老大》，大家可上網搜尋下。

這樣的日子他捱了一年半有多，把省吃儉用下來的錢還完債務，他回歸到夜市經營了一個紅豆餅攤檔。

紅豆餅成人氣店

他的紅豆餅除了是挑選上乘紅豆做餡外，還有另一種吉士餡味道，他把兩者合而為一，又加上自己的美術設計，用竹炭在餅上畫出美麗的圖案，賣相造型吸引之餘，味道亦佳。結果常常大排長龍，「那時也有請一些傳媒行家來為店宣傳一番，又做下加一元送多個的促銷策略，效果很好。」

後來，紅豆餅還有20幾間加盟店，愈做愈多。此紅豆餅檔令他重拾名聲與信心，往後也有和一些友人合作開餐廳、火鍋店等，「得到過教訓，人也學乖了，會謹慎經營。所以那時有香港朋友邀請我來港開店，我也思前想後過好幾回呢！」他笑說。

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堅持用台灣食材

「除了是因為朋友媽媽的讚賞外，多次來香港的確也發現香港的所謂魯肉飯都不夠正宗，所以覺得有可為。不瞞你說我當時真的很緊張，當找到西營盤舖位後，我站在舖位的對面街，在不同時段觀察人流，統計甚麼時段人流會最多、最少。」他說。

另外，他希望味道能夠正宗些，堅持大部分食材都用台灣貨，「香港人對台灣小食都熟悉，味道騙不了他們。尤其是醬油、甜不辣汁、芋頭、香腸等，台灣食材才是原味。就算是刈包和炸豆腐都要台灣貨，因為口感和香港做的完全不同。」

疫市外賣取勝

堅尼地城北街店正是得米芝蓮新進車胎人美食的分店，而另一間是行前少許位於科士街的阿元菜市場。說起科士街分店，原來最初是做台式火鍋的，豈料疫情來到，火鍋店沒銷情，他即轉陣，改了賣台式牛肉麵，變陣成功。

記者讚他學到香港人的快速思維，他笑答：「香港人的做事速度真的很快，是優點當然要學。」

問到疫情對生意的影響，他即答沒有，營業額沒跌反升，還開多間觀塘店。「上年便是忙著開這店，沒有了晚市，外賣急增，員工都做到手沒停。」

▲ 店內開放式廚房都以台灣夜市裝潢作設計。(黃建輝攝)

因為店子多了，現時他正忙於籌備增設新的食品工場以應付店子所需，「開展計劃沒有因疫情而停頓，我還要請人呢！」

逆市總有奇葩，經歷過生意失敗、走投無路、人情冷暖的他，知道今天得來的不易，他說會努力珍惜。正是過來人，他特別珍惜員工，對他們愛護有加，員工福利特別好，如每年都有全公司海外旅行，獎金更是不會少。記者還未來得切問得獎後的員工有否獎勵，他已急著說今年的花紅早已發放，只要再有理想盈利，獎勵繼續有來呢！

阿元來了

地址：堅尼地城北街31號地下

電話：3579 2460

營業時間：11am-11pm（因應疫情隨時改動）

記者：郭秀芳