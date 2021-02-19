涉淋紅油｜前港腳卓耀國涉偕女友淋紅油收數准保釋候訊　警方需時調查另13宗同類案

▲ （經濟日報資料圖片）

前港隊足球員卓耀國涉於3個單位門口淋紅油，被控3項刑事損壞罪，而其女友亦涉案及疑在場拍片同被控，案件今（19日）於東區裁判法院提堂，兩名被告暫時毋須答辯，案件押後作進一步調查，包括被告可能另涉的13項同類案件，兩人均准保釋至3月19日再訊。

被告分別為前港隊足球員、現報稱無業的卓耀國（26歲）及報稱美甲師的歐陽倩瑩（18歲），兩人同被控2項刑事損壞。控罪指，他們於2021年2月2及16日，分別於石排灣邨及華富邨某大廈某室，無合法辯解而損壞分別屬於張翠珊及吳均森的鐵閘及令木門染上紅漆。

卓耀國另被控1項刑事損壞，控罪指他於2021年2月10日在鴨脷洲利東邨某大廈某室，無合法辯解而損壞屬於文映荷的鐵閘及令木門染上紅漆。

控方申請押後案件作進一步調查，包括調查被告可能另涉的13項同類刑事控罪。裁判官將案件押後至3月19日，批准兩名被告以5,000元保釋候訊，不得離港、須定期到警署報到及不得重返案發現場等。

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記者：林欣樂