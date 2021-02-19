IG界星二代｜DJ朱薰自創「朱薰英」教學法主張傾偈講道理　內疚分薄愛錫第2胎時間

▲ 商台DJ朱薰育有一子一女，她自創音波功教學法教仔女，主張傾偈講道理。

商台DJ朱薰的一對可愛寶貝仔女「冧之之兄妹」，自出娘胎已在IG界俘虜不少粉絲。轉眼間兩兄妹更已大個仔大個女，哥哥譚永之（之仔）是個8歲的小二生，4歲多的妹妹譚在之（妹之）亦已讀K2。面對兩位心肝椗南轅北轍的性格，朱薰笑言是靠一套自創的「朱薰英」教學法跟他們溝通，實行以自己最擅長的「音波功」講道理，非常奏效。

「其實我很喜歡分享湊仔經呀！」朱薰平日喜歡在IG分享之仔及妹之的有趣生活瑣事，兼且與一眾粉絲們share育兒心得，這次能親耳聽到她談湊仔經，絕對是一件樂事。2010年她與樂隊Mr.成員Dash的孿生弟弟兼幕後音樂人譚健榮結婚，隨後於2012年及2016年分別誕下兒子之仔及女兒妹之。

▲ 她形容譚氏一家是個多嘴家庭，一家四口經常在IG放閃，非常幸福。

自創講道理教學法

我也是邊做邊學，最初沒有想定任何教仔方法，要慢慢摸索哪種最適合，後來發現有個方法非常有效，是我自己發明，類似『日哦夜哦』那種，我會叫它做『朱薰英』教學法。

相信各位星爺戲迷必定有看過《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》，「朱薰英」就是從這而來。「我的師傅就是飾演唐僧的羅家英，他在劇中不斷講道理，講到連一班牛鬼蛇神也甘拜下風，於是我就決定用這方法來對付小朋友。我覺得要跟他們建立一個好的關係，才能說服他們聽你講嘢，以及接受你的意見。」

將道理融入傾偈中

作為一位電台DJ，要不停講嘢當然難不到朱薰，所以從小她就不斷跟之仔妹之傾偈，任何話題都傾，上至睇卡通片講故事，下至坐車睇風景，她也會長篇大論一番，幸好兩兄妹也很喜歡與媽媽傾偈，未至於覺得悶。

傾偈當中我又會夾雜些道理，譬如做這件事對嗎？這樣做對嗎？從而讓他們明白到事情背後的意義。不過我也非腍善媽媽，如果有錯，我也會以道理說服他們。習以為常下，他們就會覺得就算講道理也只是傾偈，會更容易接收。

當然，討論也非單向的，她認為在「朱薰英」教學法中，最重要一點就是交流，讓孩子要有表達的機會。「我經常跟之仔說，雖然我是大人，但我的話不一定是全對。如果你覺得是錯的話，可提出理據討論，大家分析完後，如果他真的是對，我會說：『是呀，這次媽咪錯了。』甚至會多謝他教曉我，又長知識了。」

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內疚分薄照顧妹妹

轉眼間「冧之之兄妹」漸漸長大，並已入讀小學及幼稚園，性格開始鮮明，朱薰笑言自己也在要擔當一個「怪獸」或「開明」家長間糾結。「還記得幫之仔揀小學時，究竟應選一間心目中排名高，而且他兩位好朋友又入讀的學校，抑或是推崇輕鬆學習的那間呢？最後決定揀後者，幸好也沒有做錯決定，他在這間學校很開心。」

至於妹之，有了之仔的經驗後，朱薰就順理成章將妹妹送去哥哥讀的那間幼稚園。

我發現第二個小朋友是較陰公及蝕底的，當生哥哥時，因為是第一個胎，整個人生也只有他。有時我也很內疚，始終放在妹妹身上的時間一定不夠哥哥多，哥哥曾經是100，到她出世時最盡只有50，哥哥佔50，照顧她的時間相對分薄了。

堅持親力親為湊仔

朱薰更說，兩兄妹同樣遺傳了自己的硬頸，但性格卻是南轅北轍，教法也有不同。哥哥由細講道理講到大，會較易接收她的言語信息。相反4歲的妹妹非常自我，要再落力多幾倍，教她不能只顧自己，要顧及哥哥或者跟朋友分享玩具等。

除照顧兩兄妹外，朱薰還是個雙職媽媽，要兼顧電台的工作，雖然有請工人姐姐，但亦只負責家務及煮飯等，湊細路方面她堅持要親力親為。

我盡量和老公攤分，要返工時就會請婆婆幫忙。幫小朋友沖涼，或是睇功課、陪睡覺等，由細到大主力也是我們兩公婆。因為我覺得自己在跟他們相處的時間中，除了要付出勞力外，更是不斷在賺關係。

▲ 疫情下要停課，兩兄妹就算年紀相隔4年，也相處融洽，經常一齊玩。

感激仔女窩心行動

然而，一份耕耘，一份收穫，朱薰的堅持也換來一對寶貝仔女的窩心行動。「我覺得兩兄妹愈大就愈生性，有時放工回家已剩半條人命，發現他們沒有做到應完成的功課或其他事，他們會主動走來跟我道歉。之仔亦很會關心我，發現我回家時樣子有些不同，就會跟我說：『媽咪你是否很累？』我已覺得很窩心了。」

她甚至眼泛淚光地說：「有時他們遇到甚麼事，開心或不開心也好，會主動走來跟我說，對我而言已是件很sweet的事。」她亦開始不斷輔導自己，仔女會愈來愈大，到長大成人後，亦不能祈求他們經常在自己身邊。

由哥哥開始讀小學時，我已經不斷向自己落藥，要更加珍惜這幾年的時光，投放所有時間給她們。因為可能10年後，他們有自己的朋友，有自己的生活圈子，到時我們兩公婆再想想自己的Me Time，去做自己想做的事吧！

最後問到朱薰會否再努力造人，追第三個「之」氏小孩時，她立即耍手擰頭。

直接收爐了！雖然我很鍾意小朋友，對住他們很開心，但我覺得自己有的時間都分予他兩兄妹了，如果再多一個，不能分時間給他，不能好好地照顧，我寧願不生，因為時間分配上不只是他少了，而是大家都少了，倒不如專注在他們兩兄妹身上。

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記者：黃依情