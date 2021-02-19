科興疫苗抵港︱首批100劑科興疫苗傍晚抵港　多名官員「接機」稱抗疫關鍵時刻【即時更新】

▲ 運送人員打開貨物倉門，儲存在專用櫃的疫苗轉移到停機坪，再由卡車送走（政府影片截圖）

政府公布，首批100萬劑科興疫苗在今日（19日）下午5時30分抵達香港國際機場。公務員事務局局長聶德權和食物、衞生局局長陳肇始、中聯辦副主任仇鴻及機管局行政總裁林天福到機場停機坪視察。

約下午5時30分，陳肇始及聶德權，聯同多名工作人員身穿反光背心，乘坐專車抵達機場。約在下午5時35分，國泰專機泊抵停機坪。

運送人員打開貨物倉門，儲存在專用冷凍櫃的疫苗轉移到停機坪，再由卡車送走，及後送上大昌行奧利佳的貨車進行配送。

聶德權表示，今日很高興看到首批100萬劑科興疫苗由北京抵港，讓政府可以覆蓋全城的疫苗計劃，希望可以盡快解決疫情。他續指，現時全球疫苗供應緊張，科興公司在這個及時的時刻提供疫苗，他代表特區政府感謝中央政府全力支持及科興公司全力配合。

陳肇始則表示，今日是抗疫的里程碑，特區政府非常注重疫苗，強調疫苗緊急使用是經過專家測試，她希望外界可支持疫苗推展工程，又指多人注射疫苗對社會更好，故呼籲市民注射疫苗。

中聯辦副主任仇鴻表示，充份體現中央對香港同胞的關心，又指內地疫苗生產公司對香港的大力支持。她指，中聯辦支持香港的抗疫工作，冀能夠盡快戰勝疫情，社會恢復正常。

據消息人士透露，行政長官林鄭月娥及其問責團隊，包括3名司長以及13名問責局初步訂於下周一（22日）一同接種疫苗。行會成員葉劉淑儀今日提到，秘書處安排行會成員在下周一下午4時接種科興疫苗；熱血公民立法會議員鄭松泰今日亦在Facebook透露，指立法會秘書聯絡議員，稱將會安排議員在下周一到中央圖書館接種疫苗。

政府將於2月26日開展疫苗接種計劃，屆時會在全港18區設立29間社區疫苗接種中心，市民可於3日前網上預約。公務員事務局局長聶德權指，由於新冠疫苗分批到港，需要分批安排優先接種，並設下5個優先組別，包括60歲或以上人士、醫護人員、院舍院友和員工、維持必要公共服務人員，以及關口工作人員等。詳情即看：【下一頁】

全港29間疫苗接種中心地址：

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公務員事務局局長聶德權指出公布由政府主導的新冠疫苗注射計劃，他表示接種疫苗保護自己、刺激免疫細胞對抗病毒入侵以及減低併發症，保護家人及朋友，產生群體免疫力及讓香港早日走出「疫境」，不需要受社交距離措施受限，經濟恢復正常，疫苗是抗疫中的重中之中，了解疫苗的預約步驟，即看：【下一頁】

接種新冠疫苗方法及預約步驟，即看：

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三種疫苗比較：

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疫苗資訊知多少：

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記者：曾卓鋒