8.18集結案｜黎智英等7人涉組織未經批准集結案續審　警司指事前評估集會風險高丶危害低

▲ （經濟日報資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英等7人就2019年8.18港島遊行而被控組織未經批准集結一案，今（19日）於西九龍裁判法院續審。警司張永勤供稱，他在得悉民陣申請維園集會後，指派同事作風險評估，評定風險可預見程度高，但危害程度低。張又供稱，當日集會主旨針對警方，警方行動會影響集會人士情緒，故現場指揮官須得知及決定處理方式。

涉案被告黎智英（73歲）、李卓人（64歲）、吳靄儀（73歲）、梁國雄（65歲）、何秀蘭（66歲）、何俊仁（69歲）及李柱銘（82歲），均否認組織未經批准的集結及明知而參與未經批准的集結兩罪；同案被告梁耀忠（67歲）及區諾軒（33歲）已認罪，保釋候判。

警司張永勤今供稱，警方於2019年8月12日收到民陣的維園集會及遊行申請，他及後指派1名鄧姓督察就集會作公眾活動行動清單、風險評估報告及草擬風險管理計劃，其中風險評估指集會或對公眾造成交通不便、有可能與現場其他使用者衝突、及造成嘈音，評定風險可預見程度高但危害程度低，及後得悉上訴委員會駁回民陣上訴後，張指派鄧草擬集會當日警察行動指令，並透過內部電郵向各部門分發行動指令。

控方向張展示有關行動指令，指行動指令提及執勤警員處理公眾時要忍耐及有技巧，在作出拘捕行動前，亦須請示現場指揮官，問及張有關原因。

張續供稱，當日集會主旨之一是針對警方，所有行動都會影響到參與和平集會人士的情緒，行動可能令現場環境需更多資源處理，因此在行動前，現場指揮須得知及決定處理方式。張又指，如果集會和平及有秩序地進行，警方便毋須介入。

張又供稱，行動指令僅派駐少量軍裝警員駐守場內，亦是因為集會主旨針對警方，所以維持最少人數的軍裝警員，以避免發生衝突，另調派東區第3梯隊到場，則是因應維園地形，須派駐警員作人群管理及協助集會人士進入維園。

審訊今午續。

控罪指9人於2019年8 月18日，分別組織及明知而參與一個違反《公安條例》下進行的公眾遊行，而該公眾遊行是根據該條例第17A(2)（a)條而屬未經批准集結。

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記者：王仁昌