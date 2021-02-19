新冠肺炎｜馬頭角羈留中心一名越南非法入境者確診者　同房間8名院友為列為密切接觸者

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情持續，今日（19日）新增13宗確診個案，涉及5男8女，介乎14歲至50歲；包括1宗輸入個案、12宗本地個案，當中感染源頭不明個案有8宗，累計個案達10,834宗；另有約宗初步確診。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞會見傳媒交代疫情最新情況。

歐家榮表示，今日8宗不明個案，涉馬頭角羈留中心一名41歲女子，為非法入境者，報稱2020年9月由越南偷渡到港，於今年2月2日在銅鑼灣被捕，後到灣仔警署，於2月5日轉送到青山灣入境事務中心，同日再到馬頭角羈留所，於2月6日曾檢測呈陰性，為12天後(2月17日)第二次檢測樣本呈陽性，為無徵狀個案。

他指，與其同一房間有8名院友為列為密切接觸者，須送檢，亦已叫馬頭角羈留安排所有員工做檢測。

另外7宗源頭不明個案，會出強制檢測令，包括：

太和邨大埔太和路太和邨新和樓

藍田安田邨安健樓

北角電氣道308號聯和大廈

皇后大道西399至401號利時大廈

觀塘康寧道45號宜安中心

九龍塘界限街139號根德閤5座

他又指，紅磡崇潔街41號崇智大廈崇愛樓早前於2月4日已發出強檢令，新增個案為10,834，同樣為崇愛樓居民，為早前確診單位的同一層，為拉麵來的廚房，工作分店為大坑浣紗街20-22號地下B舖，最後一日上班為2月18日，發病日期為2月11日，2月17日在檢測中心的樣本呈陽性，傳染期間於旺角黑布街分店工作過，該兩間分店的員工均為列為密切接觸者。

歐家榮表示，今日亦有2宗不明源頭與食肆員工有關，包括(個案編號10,829)一名36歲女子，於天后電氣道御名軒任職知客，為無病徵人士，於2月16日社區檢測心中的樣本現初步陽性，至昨日確診；另涉一名33歲男子，(個案編號10,830)，於中環干諾道中莊士大廈地下麥當勞做廚師，最後上班日期為2月15日，為無病徵人士，於2月16日留樣本現陽性。

餘下個案中，(個案編號10,831)，一名50歲女士，為九龍觀塘功樂道8號佛教沈馬瑞英安老院的護理員，發病日期為2月17日，同日亦是最後上班日，主要於4樓照顧院友，包括餵食、洗澡等，於傳染期有上班2天，為2月15日及17日，4樓內的52位院友及18名員工被界定為密切接觸者，送往亞博接受檢疫。中心亦已向安老院派發樣本瓶，全院接受測試。該女病人的兒子亦有病徵，發病日期為2月17日，為初步陽性個案。

另一位14歲男童(個案編號10,832)，於筲箕灣明愛樂義學校就讀，是一名寄宿生，發病日期為2月14日，家人於2月17日帶其到廣華醫院急症室，檢測樣本呈陽性。於傳染期間，主要於家裡居住，因2月11日其家人接他回家，但17日當日帶他回校，學校職員帶他上宿舍，期間發現他有發燒，安排他回家，於當日有15位員工及9名學生為密切接觸者須送檢，其他人則接受檢測，版於有部分學生未能留下深喉樣本，故已安排承辦商今早前往採樣，涉約100個樣本。

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記者：洪芷晴