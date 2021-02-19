假陽性｜華大基因有16個樣本呈假陽性　食衞局已發警告信要求改善否則擬終止合約

▲ （經濟日報資料圖片）

華大基因早前有16個新冠肺炎檢測樣本，經衞生署覆檢後呈假陽性結果，港府昨晚公布事件，並要求華大基因深入調查，並提交調查報告及提出建議改善措施。食衞局已就事件向華大基因發出警告信，如情況不獲改善，會考慮終止與華大基因的相關合約。

食衞局昨晚公布，衞生署覆檢華大基因於1月29日、2月1日及2日的檢測樣本時，發現有16個屬假陽性結果；涉及樣本包括為天水圍天恒邨恒樂樓強制檢測4宗個案等。詳情請見【下一頁】

食衞局今日回覆TOPick指已向華大基因就是次事件發出警告信，要求即時跟進及改善，如情況不獲改善，政府會考慮終止與華大基因的相關合約。

另外，警方今早指昨日於大埔工業邨拘捕一名24歲男子，屬華大基因化驗室助理，涉於2月9日至11日期間，三度故意搖晃盛載新冠肺炎深喉唾液病毒檢測樣本的器皿，令檢測結果受影響。詳情請見【下一頁】

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記者：陳正怡