THEi廣告學士課程　明日創意之星搖籃

香港高等教育科技學院（THEi）提供多個專業為本學士學位課程供中六同學報讀，當中「廣告（榮譽）文學士」課程近年在多個公開比賽中屢獲殊榮，就連堪稱廣告界奧斯卡的「紅點設計大獎」及「香港廣告商會金帆大獎」的得獎名單上，也常出現THEi同學或畢業生的名字，足證實力。而THEi學生於今屆「香港廣告商會學生大獎」繼續勇奪多個獎項; 亦曾有同學未畢業便已獲4As廣告公司青睞，並連續兩年贏得金帆獎，獲代表香港出戰「法國康城國際創意節Young Lion Competition」的機會。

水樽變球拍 參加比賽激發創意

今屆「香港廣告商會學生大獎」以「Unbottle Water」為主題，參賽者需要利用創意宣揚自攜水樽的環保訊息。現時就讀THEi廣告（榮譽）文學士課程三年級的錢穎妍（Debbie）和康恬寧（Tink），憑着充滿互動創意的「自備樽Joy水」企劃，在賽事中獲得銅獎，對此兩小妮子直言感到喜出望外。

▲ 為喚起公眾對環保的關注，THEi學生Debbie（左）和Tink創作「自備樽Joy水」企劃，以互動遊戲讓公眾感受自備水樽的樂趣。

Debbie和Tink在升讀THEi前已對廣告行業抱有濃厚興趣，Tink更笑言，自己小時候更常以背誦廣告對白和廣告歌為樂。自去年從高級文憑畢業後，便一起升讀THEi廣告課程銜接學位。入讀課程首年便迎來大型公開比賽，她倆坦言起初感到一籌莫展。後來經過觀察，發現運動一族都有自攜水樽的習慣，於是想出帶有玩味色彩的「自備樽Joy水」活動，透過色彩鮮明的宣傳品和一系列與自備樽有關的互動遊戲，讓公眾親身感受自備水樽的樂趣，結果得到評審的青睞。

初次參賽便獲得銅獎，Tink和 Debbie都異口同聲表示加強了日後創作的信心。Debbie 指，「感謝THEi導師們的鼓勵，又為我們搜集眾多不同的參考資料，才造就我們放膽去構想今次的企劃。」



屢獲賞識 功課獲選作校方宣傳品

▲ Amber創作的「自食其膠」，以震憾的畫面帶出鮮明的環保訊息，為其贏得「香港廣告商會學生大獎」Best Craft of Arts殊榮。

至於獲得「香港廣告商會學生大獎」Best Craft of Arts的歐陽慧兒（Amber），是THEi廣告（榮譽）文學士課程的四年級學生。雖然比賽題目同為「Unbottle Water」，但Amber創作的「自食其膠」，調子卻與Tink和 Debbie大相逕庭，不但用上藍灰色調營造陰冷的感覺，更利用特效圖片強化膠樽禍害，引發受眾對浪費膠樽的反思，令人印象深刻難忘。

同樣首次參賽便獲獎，Amber表示「THEi課程導師曾對我們講過，出色的視覺設計，應以圖為主、字為副，相信評審喜歡這份作品，就是因為當中的畫面所帶出的訊息夠清晰直接。」

事實上，一直鍾情藝術創作的Amber，其創作天賦在三年級時已初露頭角。當時THEi正為一年一度的學院品牌企劃物色平面設計師，為了豐富學生們的實踐經驗，廣告課程的導師便以此為作業，結果Amber一組的作品獲採納成為校方的宣傳品概念。「這是一個難得的經驗，也印證到無論在硬件和軟件上，THEi對學生支援的資源都很充足，真真正正做到專業為本。」Amber說。

▲ Amber與同學合作創作的功課，獲THEi採納成為校方的宣傳品概念。



廣告新鮮人 踏入職場即受器重

▲ 於業界比賽中獲得獎項，不但讓Josephine的才華得到肯定，更為當年尚未畢業的她提早獲4As廣告公司的聘書，為其投入廣告業打下強心針。右為當年Josephine 的得獎作品。

現職於4As廣告公司Wunderman Thompson擔任美術指導（Art Director）的黃詠詩（Josephine），是2019年THEi廣告（榮譽）文學士課程的畢業生。與其他學生一樣，在導師的鼓勵下，Josephine在學時，憑着「海の告白」企劃方案贏得最高榮譽的金獎殊榮；畢業後，她再獲推薦參加金帆廣告大獎，贏得Young Kam Fan Awards，代表香港出戰「法國康城國際創意節Young Lion Competition」。

回顧學生歳月，Josephine很感謝THEi導師的教導，積極鼓勵學生參加本地及海外比賽，拓展視野之餘，亦可讓同學了解到自己的不足。「以我自己為例，若非參加比賽，我也得不到被賞識的機會。」原來當年得獎之後，Josephine獲4As廣告公司主動接洽，後更獲邀請加入公司成為實習生。直至畢業後，Josephine便順理成章地加入該公司成為正式員工，只花半年光陰，她便已由「助理美術指導」晉升為「美術指導」。

作為廣告新鮮人，入行短短時間已有不錯的發展，Josephine感恩母校昔日的裁培﹕「多得THEi裝備我成為all-rounded的創作人，由構思、度橋、砌layout、拍片、剪片，以至簡報，我都可以一手一腳將創意具體地建構出來，迎接入行後林林總總不同的挑戰。」

鼓勵參與比賽 累積實戰經驗

▲ THEi環境及設計學院設計學系副教授張本善博士鼓勵學生積極參與比賽，以豐富閱歷，累積經驗。

執教鞭前具有20年廣告從業經驗的THEi環境及設計學院設計學系副教授張本善博士表示，「我們每年都會鼓勵學生積極參加不同比賽，籍此展示他們的創意思維，也可以向外界展現創作水平。」張博士指，隨着近年愈來愈多學生和畢業生在比賽中勇奪佳績，THEi廣告課程在業界的認受性亦愈來愈高，畢業生前景樂觀。

張博士指THEi廣告課程重視理論與實踐兼備，除為同學安排實習外，校方更不時邀請業界名人到校分享。另外，為迎接數碼年代，課程除了要求學生認識傳統的廣告模式外，也會教授有關數碼媒體的運作，提升畢業生專業競爭力。

同時，修讀課程的合資格同學可獲每年港幣$33,100政府學費資助¹。THEi 同時提供多個專業為本學士學位課程予中六同學報讀，詳情請瀏覽 www.thei.edu.hk/admission 。於下星期日（2月28日）或以前報名的同學更有機會於5月下旬起獲派有條件取錄²，同學可經VTC 網上入學申請系統 報名。

¹ 有關「為修讀香港自資學士學位提供的免入息審查資助計劃」(NMTSS)計劃之詳情，請瀏覽網頁www.cspe.edu.hk/nmtss

² 適用於合資格之申請人

THEi「廣告（榮譽）文學士」學士學位課程

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電話查詢﹕3890 8323（環境及設計學院）

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