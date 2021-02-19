換心續命｜39歲心臟衰竭病人馮栢基一度命危　獲捐遺心續命家屬撰文感謝：無私大愛

▲ 馮栢基一度命危，現獲捐遺心續命。

有網民於今(17日)在社交平台上緊急呼籲，指一名39歲心臟衰竭病人馮栢基，情況曾十分嚴重，生命在倒數中，經呼籲後有好消息，其家人指馮栢基已順利換心，惟情況未穩定。家人感謝捐贈者及其家屬的無私大愛。

馮栢基因心臟衰竭命危消息在網上廣傳，事隔一日，馮先生的胞姊指弟弟已利完成換心手術，情況仍未穩定。胞姊續指，非常多謝捐贈者及家屬：

非常非常感謝捐贈者及其家屬，無私大愛，給栢基延續生命的希望。

馮栢基的家人表示，栢基在18歲當年已患上心臟病，直至2014年出現嚴重水腫，呼吸困難，心疱積血等症狀再次入到醫院，並證實患上了末期心臟衰竭,並在同年情況轉差，經轉介後到葛量洪醫院後正式被加入輪候冊中等候，翌年經醫生安排安裝了人工心改善病情，改善了日常生活，多年來一直依靠人工心幫助穩定病情，延長時間等候換心，讓栢基有更多時間等候合適心臟移植，多年來也經常需要出入醫院，但總算穩定。

直到2020年11月，再次出現嚴重水腫，嘔吐等問題，經醫生診斷，發現心功能再度轉差，而且有二尖瓣倒流問題，令病情再度惡化，影響其他器官急轉差，心臟嚴重衰竭，血壓，腎功能不穩，需靠洗血及強心藥維持，現在生命倒數中，急需各界幫手呼籲善心人捐出遺心讓其續命。

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責任編輯：林卓昕