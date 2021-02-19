新冠肺炎｜新增13宗確診個案　12宗本地感染包括8宗源頭不明

▲ 本港今日（19日）新增13宗確診個案。

新冠肺炎疫情持續，今日（19日）新增13宗確診個案，涉及5男8女，介乎14歲至50歲；包括1宗輸入個案、12宗本地個案，當中感染源頭不明個案有8宗，累計個案達10,834宗。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞會見傳媒交代疫情最新情況。

歐家榮指，源頭不明個案包括3名食肆員工，其中2人分別於中環莊士大廈麥當勞和大坑拉麵來分店的廚師，詳情即看：【下一頁】

另外，源頭不明個案亦包括馬頭角羈留中心一名41歲女子，為非法入境者，報稱2020年9月由越南偷渡到港，於今年2月2日在銅鑼灣被捕，詳情即看：【下一頁】

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記者：陳子謙