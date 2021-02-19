月經失調｜減肥過度常熬夜可致經期紊亂　婦產科醫生：睡不好卵巢會「關機」

▲ 減肥過度、經常熬夜可致經期紊亂，若睡不好，卵巢會關機。

生活壓力大、經常熬夜、減肥過度，也會影響經期規律！女性常被經期不準問題困擾，台灣有婦產科醫生指出，月經每21至35天來一次是合理的，惟若經血太多，經期太長則要特別小心。想經期穩定，他提醒一定要「好好吃，好好睡，好好過生活」，若沒好好睡覺，卵巢就會被關機，影響月經。

台灣婦產科醫生陳保仁在當地節目《媽媽好神》指出，月經週期為每21至35天來一次，經期持續3至8天亦算合理。若非懷孕或不適，經期遲來2星期來也無問題，但超過2星期也未來經，則可能要催經。

導致經期紊亂的因素

陳醫生指，人體內分泌系統（包括：腦下垂體、下視丘、甲狀腺、胰島腺、腎上腺、性腺）若不協調，會導致經期不規律。

腦下垂體：壓力大、睡不好、減磅過度，會影響腦下垂體，導致月經不來。

胰島腺：暴飲暴食，令卡路里過低或過高，影響胰島腺，繼而導致腦下垂體異常。

腎上腺：持續緊張、經常熬夜、睡眠欠佳，影響腎上腺，繼而導致腦下垂體異常。

他續指，以上分泌系統也會間接指揮性腺，即女性的卵巢。規律的月經要靠身體生理的協調，當女性荷爾蒙、黃體素增長，時間一到子宮內膜就剝落，月經就會來。這須由腦下垂體、下視丘共同指揮，並且在不受甲狀腺、胰島腺干擾的情況下，卵巢才可指揮子宮內膜正式剝落。

不過，月經會受體重、心情、壓力、睡眠質素、忽然變肥變瘦、男性荷爾蒙等因素影響，導致出現月經不準或不來的問題。

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睡眠欠佳可致經期經量大亂

陳醫生表示，從西醫角度看，女性若經血太多，經期太長則要小心。他強調，生理期暢順的秘訣是：「好好吃，好好睡，好好過生活」，飲食要穩定、勿突然攝取過多卡路里或突然減肥。

飲食：每天攝取的熱量低於800千卡，月經馬上不來了。

睡眠：睡眠能讓身體器官重新開機，尤其是卵巢。腦下垂體是控制卵巢功能的上游機構。人體荷爾蒙水平未必每天都一樣，會有波動。若沒好好睡覺，荷爾蒙水平沒漲跌波動，停止下來的話，就會形成一條直線，卵巢會關機休息，月經也不來了。當它突然開機，荷爾蒙水平亂跳、波動太大時，若收到錯誤訊息，就會在不該來的時候就來了。

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責任編輯：羅嘉欣