養生奇女子｜退休金融人公園義教自創養生功　Mona老師親授招式紓緩上半身痛症【內附詳情】

▲ 65歲的Mona老師退休後積極做義工，包括在公園教授養生功。

兩年前，筆者某個早上行經西灣河某個公園，見有三、四百人正跟一位女士學做運動，好奇心驅使我問其中一個「學生」在做甚麼，他說：「Mona老師好有心，免費教養生健絡功，你都試下啦！」

這天，筆者約了Mona老師(陳萬麗)在同一個公園做訪問，經常帶親切笑容的她便娓娓道來義教養生功的原因。「我希望老友記見面時的話題，並不是說那個醫生好，而是談論在那裏吃喝玩樂，因擁有一個健康的身體。」

▲ Mona老師說，希望老友記見面時的話題，並不是說那個醫生好，而是談論在那裏吃喝玩樂，因擁有一個健康的身體。（曾耀輝攝）

今年65歲的Mona老師，以前從事金融業，包括外滙及股票範疇，工作十分忙碌。後來因工作壓力太大，便在50多歲提早退休。

對生活很有規劃的Mona老師，自言由退休的第一天開始，從無感到不習慣，生活反而變得更精采。她說：「在退休前，我已計劃下半生如何度過，我去學寫字丶彈古箏、做瑜伽等。有空就會去旅行及潛水，十分充實。」

不過，Mona老師同時決定開展另一退休「事業」——做義工。「其實我年輕時候，已經很想參與義務工作，但卻沒有時間。」

但她相信有心不怕遲，於是決意以自創的「養生健絡功」教導不同的人。「我一直很喜歡做運動，又著重養生，我多年來鑽研下，設計了一個糅合氣功、內丹功及瑜伽等於一身的『養生健絡功』。」

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不忍長者凌晨排隊決到公園義教

初時，Mona老師在社區中心教長者做健絡功。「當時中心大約有幾十位學員，後來愈來愈多人想學，有些老人家竟在早上6時到中心排隊報名，後來就更誇張，有過百人排，有些長者甚至提早凌晨3:30am就去排。其實我當時已經增加到一日教兩堂，但學位仍不足夠，我很不忍老人家這樣辛苦，所以我決定到公園義教。」

把課室移師到公園，果然令更多人受惠，6年間由起初幾十位學員，到疫情前最高峰過千人，Mona老師更會一周教足6天。「我在愛秩序灣公園內，最多試過有六百幾人一起上堂；在沙田的公園就有八百幾人，在維園也有五丶六百人。由於人數太多，我要買兩個小露寶（小型擴音器），有時甚至要印教材，希望學員學得更好。」

學員由三歲至九十多歲

Mona老師的學員中，年紀最細只有3歲，最年長為90多歲，年齡層很廣。Mona老師說在多年教學中，最難忘的學員，便是年紀最輕的3歲小男孩。

她說：「某天我在沙田公園上堂時，突然有位小朋友在人堆中跑出來，並大叫Mona老師。當時我覺得奇怪，隨後他媽媽出現，我問小朋友有甚麼事？她媽媽說兒子出生後一直好怕凍，經常要穿厚衣服，而且不會出汗，每晚凌晨更會扎醒大喊。」

▲ 這張是Mona老師在西灣河愛秩序灣公園上課後，跟學員一起的合照。（被訪者提供）

Mona老師便叫媽媽帶兒子看醫生，但原來他一直都有醫生跟進，但卻找不到原因。

Mona老師便走到男孩身邊，發現他的腳伸直後不久便自然彎曲，於是便替他拉鬆雙腿。「當時小朋友很想喊，我便不斷氹他及說笑，過了10分鐘後，我便着他回家休息。數日後，媽媽說兒子晚上睡覺不哭，更不用着3條褲保暖，還開始出汗了，當時我很驚訝亦很開心。」

後來媽媽定期帶兒子跟Mona老師做運動，身體愈來愈好。去年這位男孩跟家人移民英國，還不時跟Mona老師聯絡。

另有一位退休的紀律部隊人員，Mona老師對她亦印象深刻。「這位女士在28年前誕下女兒後，便經常出現偏頭痛，嚴重時更會撼頭埋牆。她看過很多醫生及食過不同的藥，但頭痛情況一直維持。後來她在公園跟我一起做運動，更一周來足5至6天，十分勤力，大約大半年後，她的頭痛情況有很大的改善。」

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年初二到醫院探患病學員

其實在教學歲月中，Mona老師亦不知不覺跟學生建立了深厚感情。「兩年前的年初一晚上，有位學生的仔女找我，說媽媽因病入了醫院及很想見我。第二天我便立即到醫院探望她，她見到我開心到哭了起來，她的家人亦很驚訝及喜出望外，以為我新年期間一定不會去醫院，但我跟他們說只要我做到的一定會做，新年跟平日都一樣，最重要是讓他們的媽媽安心。」

回望過去接近6年義教養生功，Mona老師說十分值得。「我這幾年接觸很多老友記，他們跟我學養生功後，慢慢改善身體的毛病。而且他們可以一起做運動，經常有說有笑，心情也變得愉快。我見到他們開心的樣子，我也感到很滿足。」

Mona老師更說在教學中，自己亦獲益良多。「其實我在學員身上學了不少東西，因我的性格很直率，不太懂轉彎抹角，從前我跟學員溝通時，有時可能使人尷尬甚至不開心，所以後來我學懂說話不要太直接，令人感覺更舒服。而且很多老友記充滿智慧，我向他們學習了很多處世之道，正所謂活到老學到老，我也十分感謝他們。」

記者：招美寶