新冠肺炎｜再多31名病人康復出院　32人情況危殆或嚴重

▲ 再多18名病人康復出院，32人情況危殆或嚴重。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情持續，今日（19日）新增13宗確診個案，涉及5男8女，介乎14歲至50歲；包括1宗輸入個案、12宗本地個案，當中感染源頭不明個案有8宗，累計個案達10,834宗。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，鼓勵員工自行接種新冠疫苗，以及自行選擇接種那一款疫苗。

醫管局公布，截至今日上午9時，過去24小時共有31名確診病人出院，至今共有10,329名確診或疑似病人康復出院。

醫管局指，目前公立醫院已啟用677間負壓病房，合共1,224張負壓病床，現時共有264名確診病人分別於23間公立醫院及社區治療設施留醫，其中18人情況危殆，14人情況嚴重，其餘232人情況穩定。

另外，醫管局個人裝備數目方面，外科口罩有9,200萬件，呼吸器有750萬件，面罩950萬件， 保護衣1,480萬件，庫存足夠6個月使用。

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記者：陳麗娜