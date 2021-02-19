運輸署下周一起為的士小巴司機提供新一輪檢測　的士司機完成檢測後獲名牌予乘客查閲

▲ （經濟日報資料圖片）

運輸署今日(19日)公布，下周一(22日)起會為的士、公共小巴司機及本地渡輪營辦商僱員提供新一輪新冠病毒自願檢測服務，為期2星期至3月7日；的士及公共小巴司機明日(20日)起，可透過運輸署網上預約系統，登記於5個專屬檢測中心接受檢測，完成檢測的的士司機，亦會即場獲發「的士司機參與檢測名牌」，展示於的士車廂內當眼位置，方便乘客查閲。

運輸署2月22日至3月7日將為的士及公共小巴司機安排新一輪免費自願檢測服務，的士及公共小巴司機於網上預約系統預約時，需提供香港身份證號碼、揀選預約時段和專屬檢測中心，及填寫聯絡電話號碼以便接收電話短訊通知；完成後系統會顯示確認預約頁面，並會發放手機短訊確認預約日期和時間、檢測中心名稱及預約編號。

已預約的的士及公共小巴司機需帶備香港身份證正本、有效的士司機證或公共小巴司機證及確認預約短訊，於其預約時段前往揀選的檢測中心。檢測承辦商的當值人員會替司機進行登記，並採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本。

檢測承辦商會將樣本送往化驗室作檢測，由於樣本瓶不會標示任何個人資料，檢測承辦商只會知悉樣本瓶編號，並不會收集個人資料。檢測結果呈陰性的司機會收到電話短訊通知，而檢測結果呈陽性的個案會被轉交衞生防護中心跟進。

署方稱，完成檢測的的士司機會即場獲發「的士司機參與檢測名牌」，的士司機可將名牌展示於的士車廂內當眼位置，方便乘客查閲。

至於本地渡輪營辦商的僱員，渡輪營辦商已通知其員工於2月22至25日期間，於指定時間帶備由渡輪營辦商發出的有效職員證或信函，前往指定地點進行檢測。運輸署強烈呼籲的士、公共小巴司機及本地渡輪營辦商僱員積極參加檢測，以協助保障公眾健康，減低社區傳播的風險。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡