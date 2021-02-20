【DSE以外的選擇 入讀頂尖英澳大學捷徑】

英國的院校師資優良，校風純樸而且設備完善，是大部份香港人的升學首選。老師著重學生的學習情況，對學生的課業要求嚴格，同時卻給予學生選擇的自由，目的是讓學生得到個人化的教育，並因材施教。很多父母希望安排子女到英國接受優質教育，而尋求海外升學的機會，但亦有學生因英語能力未達要求，或成績未達標，應否放棄升讀大學的夢想?

其實英國及澳洲均有教育機構與大學合作，特別為此類學生提供銜接課程。家長可先了解入讀其大學或基礎文憑的申請程序及入學要求。中四至中六年級或Year 12 -13是最佳升學時機，學生皆有獨立自主能力，亦能容易適應及接受其他國家文化、教育及生活方式，及早熟習在英語環境溝通，為將來考進心儀大學作好準備。

英國高考 A-Level課程

英國高考 (A-Level) 課程為期兩年，即Year 12-13，A-Level學制為2年，A-Level考試成績為英國大學的入學錄取標準。學生應根據個人的升學意向選科，課程一般平均修讀3至4學科，A-Level成績達標的學生可直接報讀英國大學 (三年制)。課程多元化，提供一般文科、理科、藝術、心理學等課程，學生從中挑選3至4科感興趣的科目修讀。

英國大學基礎課程UK Foundation Programme

大學基礎課程適合中五至中六的香港學生，亦是讓成績未達大學基本要求的學生升上大學的機會。大學基礎課程通常為期一年，而其入學門檻較低，學生未必需要應考公開試(HKDSE)，只要校內成績達到指定的要求。完成一年大學基礎課程後，達到其指定分數便可原校直升大學一年班(Year 1)。

學生入讀Foundation時會選定一個主修的大方向，這些大方向就是我們常說的商科、電腦科學、工程、藝術、酒店管理科。目的是讓學生能集中時間專注修讀心儀學科的基礎知識。

澳洲大學基礎課程 AUS Foundation Programme

澳洲的大學基礎課程均取錄中五的香港學生，學生可以憑中五成績申請入讀一年制的基礎課程，無需參加中六及DSE考試。但學生需注意基礎課程與大學課程一樣，在申請時需要選定一個主修的大方向，以便學生專注學習心儀學科的基礎知識。以眾所周知的澳洲八大均自行或與私立院校開辦的基礎課程。

想取得更多英國及澳洲升學資訊？琥珀教育將於2月27日(星期六)舉行「英澳預科及銜接課程開放日」，邀請到駐港英國及澳洲院校代表，向家長及學生介紹大學基礎課程及高中課程入學條件。同場更有不同主題的升學講座，想了解更多，立即網上報名或致電查詢。

英澳大學預科開放日

日期：2021年2月27日（星期六）

時間：下午12時至6時

地點：琥珀薈（灣仔大有大廈1208-11室）

活動詳情：http://www.amberedu.com.hk/article/read/5438

網上登記：https://docs.google.com/forms/d/19hROLWzWcWq3nlCT7fJxqiumjPQFe7x1s39QRn5kwZk/edit

查詢/電話: 2377 7888



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