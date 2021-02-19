另類安心出行｜未來奶奶DIY電子表格　港女被迫記錄行蹤呻：不如裝CCTV

▲ 一名港女表示同住的未來奶奶自製電子表格，DIY另類「安心出行」，要求記錄行蹤。

政府宣布昨日（18日）部分場所及晚市堂食可在有條件下恢復營業，包括顧客要使用「安心出行」app或登記資料。一名港女表示同住的未來奶奶也自製電子表格，DIY另類「安心出行」，要求記錄出入屋時間及行蹤，她向網民大吐苦水。

跟未來奶奶不和

該名港女早前於「香港討論區」發帖，她與男友計劃結婚，現時跟男友及未來奶奶同居。她以「未來奶奶話要我出入屋都嘟佢個安心出行」為標題發帖。她表示在男友家與男友及未來奶奶一齊住了半年，有感未來奶奶對她有偏見，同住後對她更衰。

港女坦言未來奶奶「不嬲都唔鍾意我」。她舉例，之前未來奶奶曾經弄不見東西，以為她偷取，最後才發現是自己隨處放。近日，未來奶奶又出招，希望知道港女的行蹤。

佢見政府話要用安心出行，佢就自己整咗個安心出行，係一個電子表格，要自己mark出入屋時間。

要求紀錄行程

未來奶奶要求港女及兒子出入屋都記錄，讓她知道行程。港女跟男友快將30歲，有感已長大成人，不用他人去管。她諷刺指出，佩服未來奶奶大年紀都懂科技IT，她嬲爆︰

我叫佢咁唔信我，不如裝CCTV一了百了！

她再補充明白相見好同住難，搬出去就可以解決「準婆媳關係」，不過她現時跟男友努力儲錢，希望可以買一間大小小的樓，所以現時婚前才跟未來奶奶一齊住。

網民理解未來奶奶

有很多網民理解未來奶奶何以事事刁難準新抱，提醒港女要明白自己的處境，提出一些建議。此外，有些網民不相信事件，認為是「作文」，並非真實。部分網民留言如下︰

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責任編輯︰王明芳