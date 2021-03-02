房協「長者安居資源中心」全新形象　利用創新科技打造樂齡安樂窩

新冠肺炎疫情持續，不少老人家唯有長期逗留家中，無疑影響身心健康。適逢香港房屋協會（房協）旗下的「長者安居資源中心」完成翻新並重新開幕，中心運用各式樂齡科技產品及展示多種長者友善家居設計和裝潢，讓大眾認識如何令銀髮族在一個安全舒適的居所安享晚年。

翻新後的中心展示出過百項樂齡科技產品和設備，讓公眾親身體驗創新科技如何應用於長者服務。長者安居資源中心館長李惠婷表示，面對社會安老院舍資源緊張，房協希望透過中心的全新形象，更「入屋」地向大眾推廣長者友善家居的概念，實現居家安老。

▲ 房協長者安居資源中心館長李惠婷表示，希望透過中心全新形象，更「入屋」地向大眾推廣居家安老的訊息。

示範單位針對蝸居局限 靈活應用樂齡科技

針對香港狹窄的居住空間，中心特設兩個長者友善模擬家居示範單位，示範如何利用不同的輔助工具、科技產品及家居改裝設計，提升長者的生活質素。

兩個示範單位分別針對不同長者需要，「樂活家居」適合身體及感官機能稍遜的長者。示範單位特意加入不同輔助器材，例如電動旋轉護理床、二合一助行架及床邊安全監測系統等，協助長者的日常自理，同時減輕照顧者的負擔。單位亦展示了各種無障礙設計，包括廚櫃拉籃、防滑地磚及擋水條，讓長者更安全、省力地進行日常活動。

而「齡活家居」則特別為自理能力較高的長者設計。單位內配備各式各樣的樂齡科技產品，例如集電筒、警報器及收音機於一身的拐杖、智能藥盒和智能運動啞鈴，監察獨居長者的健康及便利居家運動訓練。

▲ 兩個長者友善模擬家居示範單位，分別展示出適合不同身體狀況的家居改裝設計

▲ 電動旋轉護理床可調較高度與斜度，助臥床長者輕易離開護理床，減低下床跌倒的風險。

▲ 在床上安裝無腳靠背，讓長者能隨時把活動支架拉出，把靠背當作梳化使用

▲ 便廁椅有助身體機能較遜的長者如廁，透過專用膠袋密封排泄物，保持環境衛生並鎖住氣味。

▲ 智能藥盒會自動提醒長者按時服藥，家人亦能透過裝置掌握長者服藥情況

新增虛擬實境遊戲體驗 助年輕人了解長者所需

為讓年輕一族體驗長者的日常生活，中心特意增設「耆妙生活展區」。李惠婷認為，模擬老友記日常生活的虛擬實境（VR）遊戲，能讓年輕人親身感受長者在生活中遇到的困難和挑戰，不但讓他們更明白長者的需要，亦可鼓勵他們多了解樂齡科技，為打造長者友善家居出一分力。

▲ 大眾可透過虛擬實境技術，體驗長者生活，了解當中挑戰。

度身訂造健康管理計劃 提供家居改裝專業諮詢

展覽館另一旁為「健康大道」，職員可透過互動測試系統及儀器，即時評估長者的身體機能。測試項目包括量度身體健康指數、關節炎患病風險評估、肌肉量評估、認知能力測試及視力檢查等等。專業諮詢師會按照測試結果，為長者度身訂造健康管理計劃，並指導正確的運動姿勢，以協助長者減慢身體機能退化。

中心同時亦設有諮詢室，職業治療師和社工會就長者的生活模式作出分析，並因應需要提出家居改裝的建議。長者亦可即場試用示範專區內的浴室輔助工具，職業治療師會向長者和照顧者示範不同輔助工具的用途，並為長者計算出最適合的高度和數量，以減低長者在浴室內跌傷或滑倒的風險。

▲ 職業治療者會按長者及照顧者的需要，給予浴室改裝建議，如扶手物料、高度等，並讓長者及照顧者即時體驗其作用。

房協長者安居資源中心

歡迎公眾人士預約參觀，費用全免。

地址：九龍油麻地眾坊街3號駿發花園地下A-C舖

查詢電話：2839 2882

網頁：www.hkhselderly.com/erc

（資料由客戶提供）