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文創界看好大灣區前景　籲簡化知識產權互認

政治 16:51 2021/02/19

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民建聯舉辦「粵港澳大灣區文化創意產業發展」圓桌會議。（受訪者供圖）

民建聯今日舉辦「粵港澳大灣區文化創意產業發展」圓桌會議，與會嘉賓來自不同文創產業，他們認同大灣區文創產業非常有前景，並提出多項建議，包括三地成立跨部門的統一協調機制、將科技與文化藝術結合，以及簡化知識產權互認等。

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提出，要增強大灣區文化軟實力，及「完善大灣區內公共文化服務體系和文化創意產業體系，培育文化人才，打造文化精品，繁榮文化市場，豐富居民文化生活」，民建聯認為，《規劃綱要》顯示，文化創意產業已成為香港未來發展的重要目標，認為香港在這方面具備相當的優勢，但在內容開發整合，以及推廣等方面仍有很多不足。

主持會議的民建聯立法會議員、民政事務發言人劉國勳表示，與會嘉賓的意見非常有建設性，民建聯會認真研究，並撰寫成政策建議書，及約見相關政策局及拜訪內地省市領導等，全力推動落實建議。

與會嘉賓包括：中手游創始人兼副董事長冼漢迪、香港話劇團行政總監梁子麒、粵港澳大灣區文創科技聯盟執行主席李嘉俊、香港粵劇曲藝協會主席周潔冰、邵氏影城影視營運經理楊勉恒。

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責任編輯：林曉君

 

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