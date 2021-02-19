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源頭不明｜3名食肆員工確診　涉中環麥當勞分店及大坑拉麵來廚師

社會 16:51 2021/02/19

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8宗源頭不明個案中包括3宗是食肆員工。

新冠肺炎疫情持續，今日（19日）新增13宗確診個案，涉及5男8女，介乎14歲至50歲；包括1宗輸入個案、12宗本地個案，當中感染源頭不明個案有8宗，累計個案達10,834宗。詳情即看：【下一頁】

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，源頭不明個案包括3名食肆員工，其中一名中環干諾道中莊士大廈麥當勞33歲男廚師（個案編號：10830），他最後一日上班日期是2月15日，他本身沒有病徵，在2月16日留樣本後確診。

2月18日至3月3日的食肆防疫措施，即看：

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另一患者則是大坑浣紗街23號拉麵來29歲男廚師（個案編號：10834），他在2月11日發病，最後上班日期為2月18日，他在2月17日於社區檢測中心採樣後呈陽性。由於他於傳染期2月11日曾於旺角黑布街23號工作，故2間分店員工會列為密切接觸者須檢疫。

而第3名患者則是則於天后電器道御名軒36歲女知客（個案編號：10829），她沒有徵狀，於2月16日社區檢測中心採樣後呈陽性，其後確診。

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記者：陳子謙

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