遊學團老千｜20多名家長報本地遊學團被走數　揭女搞手疑是騙財慣犯

▲ 有家長苦主向《東張西望》爆料稱，遭一間本地遊學團騙去學費，始發現姓徐的負責人是騙財慣犯。

疫情下小朋友未能出國旅行遊學，家長惟有安排子女參加本地遊學團舒展身心。不過，TVB節目《東張西望》近日揭開一宗本地遊學團騙案，有媽媽苦主爆料，女負責人以舉辦各式小朋友戶外日營作招徠，家長付費之後，負責人就以疫情為由取消活動，亦一直拖延退款，近日更玩失蹤。事件苦主最少有20多人，涉及款項由300元至2.4萬不等。

據《東張西望》報道，涉事的外展訓練學校於2019年3月開辦，在facebook專頁張貼了很多活動單張及照片，顯示過去曾舉辦五花八門的本地遊學團，包括戶外歷奇、學習語文、功課班、音樂、體育、美勞、自能理力等等，幾乎每星期都有不同日營，價錢由200元至數千元不等。

暑期營索價2.8萬 學齊18般武藝

近日該校更搶先推出「2021暑期全方位學習寄宿營」，學費索價2.8萬元，20日的寄宿營會玩過百種活動，學齊18般武藝，早鳥優惠最平55折。

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先辦活動取得家長小朋友信任

苦主李太接受訪問時表示，透過社交網站接觸該校，女兒曾參加過一些活動，姓徐的負責人事後會致電家長匯報活動情況，以取得家長信任。李太的女兒也有接受電話訪問，指老師名叫「徐仔Miss」，活動期間會一起玩捉迷藏、整恐龍「化石」等，還表示想再上堂，「因為好好玩！」

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去年10月起取消團 拒退款玩失蹤

眼見小朋友喜歡，故李太再度報名參加聖誕及新年假期團，豈料姓徐的負責人自去年10月開始，以疫情等理由將團取消或延期，亦不斷推說「盡力緊」、「明天」等拖延退款。有家長一追再追下終收到支票，卻遭銀行彈票。直到1月初，負責人更開始失蹤。

李太轉到該校的facebook專頁留言追討退款，才發現最少有20幾名家長遇到相同情況，部分人的課堂被中斷，部分更一堂都未上過，涉及金額由300元至2.4萬元。

另一名苦主陳太，透過朋友介紹而報名參加，小朋友覺得開心好玩，又學到知識，才再次參加。苦主鄭太也表示驚訝，其兒子自參加遊學團後愛上大自然，故對徐小姐予以信任，但知道她原來是騙子後，對她非常失望及感到憤怒。苦主質疑，徐小姐是先取得家長和小朋友信任後，才露出真面目騙財。

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女負責人犯案纍纍曾判囚

苦主們發現負責人原來早有騙財前科，記者翻查資料顯示，徐小姐曾獨資經營教育中心，2018年曾訛稱以優惠價6,500元舉辦韓國遊學團，吸引了4個家庭共12人報名參加，但徐小姐收款7.6萬元後失蹤，最終無法成行。徐小姐最後承認一項作出構成餌誘式廣告宣傳的營業行為罪，被判180小時社會服務令及須向事主賠償6.9萬元。徐小姐在求情時自言會誠心悔改，將來會繼續舉辦遊學團。

同年，徐小姐以本地生態及觀星團作招徠，吸引5人繳付共約5萬元，其後取消活動，徐開出13張空頭支票作退款。同時她又被控於2016年向一名朋友訛稱婆婆病重，借款2.9萬元，但其婆婆早年已離世。最後徐小姐承認5項以欺騙手段逃避法律責任罪及1項欺詐罪，被判入獄5個月及須向6名事主賠償共逾5萬元。

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責任編輯︰林綺玲