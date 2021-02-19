初步確診｜今日錄10多宗初步確診有4宗源頭不明　包括私家醫生林嘉揚曾於葵涌仁心醫務應診

▲ （陳靜儀攝）

本港新冠肺炎疫情未回穩，今日(19日)新增13宗確診個案，同日亦錄得10多宗初步陽性個案，包括4宗感染源頭不明，涉及於葵涌仁心綜合醫務中心林嘉揚醫生，2月16至18日傳染期間曾返診所工作，衞生防護中心呼籲2月16日至18日期間曾到診的病人接受檢測。

衞生防護中心今日亦接獲10宗初步陽性個案，包括4宗感染源頭不明，包括一名私家醫生林嘉揚，居於雍雅軒一座，於葵涌和宜合道和宜商場仁心醫務中心應診，一直未有症狀，因家人有症狀，故自行於2月16日取樣檢測呈初步陽性，如最終確診，雍雅軒一座亦須納入強制檢測。

染疫醫生曾於2月16至18日傳染期間曾返診所工作，有做足防疫措施，未有病人列作緊密接觸者，診所須關閉，一名員工須檢疫；而患者亦曾於傳染期到和宜合道華豐護老中心，為數名院友到診，期間亦有戴口罩，中心將向院舍派樽及為院友檢測。

餘下3宗感染源頭不明初步確診個案：

70歲老婦，居火炭銀禧花園6座，有關大廈已於2月10日進行強制檢測，患婦曾於2月11日檢測呈陰性，2日後發病，昨日(18日)普通科門診檢測後陽性，一旦確診有關大廈亦需再強制檢測

51歲女子，無業，居秀茂坪南邨秀旺樓，一直未有症狀，2月17日經檢測呈陽性

一名的士司機，車牌TR8063，居貝澳新圍村，平常於東涌交更，2月11日發病，當日最後上一班，2月18日取樣，建議2月9日至11日曾坐有關的士的乘客需接受檢測

另外，港台一名助理編導亦初步確診，主要於教育電視中心工作，最後上班日期於2月10日，2月5日至7日曾進入早前有確診個案的電視大廈化妝間取外景服裝，亦曾拍攝外景，兩患者並無接觸，不排除當中有隱性傳播，此個案一旦確診，港台員工或需強制檢測，而患者一名密切接觸者亦初步確診。

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責任編輯：陳正怡