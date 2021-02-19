學生確診｜筲箕灣明愛樂義學校14歲寄宿男生確診　24名職員和學生須檢疫

▲ （陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情持續，今日（19日）新增13宗確診個案，涉及5男8女，介乎14歲至50歲；包括1宗輸入個案、12宗本地個案，當中感染源頭不明個案有8宗，累計個案達10,834宗。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，源頭不明個案包括一名於筲箕灣明愛樂義學校14歲男童（個案編號：10832），他是一名寄宿生，於2月14日發病，3天後家人帶他到廣華醫院急症室採樣後呈陽性。

該名男童在傳染期主要留在家中，先前於學校寄宿，年三十晚（11日）由家人接回家，但在2月17日回校時，職員為他洗澡後發現他發燒，安排他回家，家人其後帶他求醫。目前已將學校15名員工和9名學生列為密切接觸者須檢疫。

觀塘安老院護理員確診

另一名源頭不明個案包括一名50歲女士（個案編號：10831），她於觀塘功樂道佛教沈馬瑞英護理安老院擔任護理員，2月17日發病，同日為最後上班日期，她主要負責在4樓負責照顧院友，會為院友餵食、洗澡和換衣服，傳染期於2月15日和17日上班，4樓涉52名院友和18名員工會列為密切接觸者，送到亞博接受檢疫，亦會為該院全院檢測。該名患者的兒子亦於2月17日發病，為初步確診個案。

他補充，亦有一名於39歲幼稚園女教師（個案編號：10827），其最後上班日期為2月9日；一名於聯康醫療公司工作的33歲女文員（個案編號：10828），她在2月12日發病，最後上班日期為2月11日，其2名家人亦初步確診。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙