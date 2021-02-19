月經失調｜正常經期5至7日　醫生揭月經量變少或是婦科病徵兆

▲ 正常經期5至7日，醫生揭月經量變少或是婦科病徵兆。

不少女性都有月經失調的困擾，月經遲來早到固然令人擔心，但原來經期長短、經血量的多少亦反映身體問題。台灣婦產科醫生李偉浩指出，正常經期為5至7天，而經血量突然變少的原因複雜，可能與多囊性卵巢、卵巢早衰等有關。

李偉浩早前於YouTuber頻道《健康多1點》解答觀眾的疑問，有女網民表示這個月的月經量很少，詢問是否上個月沒有排乾淨。李偉浩指出，不少人都以為月經排掉等於排毒，但其實在西醫的觀點，月經是每個月子宮內膜的新陳代謝，是一個正常的生理過程，並沒有真正排毒的效果。

對於網民的提問，他表示，月經量變少並非上個月經血沒排乾淨，因為每個月的月經都是經由排卵過後，子宮內膜的增生再排掉，不會影響到下次月經的狀況。假如發現該月月經量較少，可能與排卵狀況是否正常有關。

如果長期出現月經量過少或過多的情況，建議盡早到婦產科求診。

他續指，正常的經期一般為5至7天，超過7至10天屬於過長，少於3天則代表經期過短。

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早前亦有網民投稿，指自己月經量變少，擔心自己是卵巢早衰，李偉浩表示有這個可能，卵巢早衰的定義是在40歲前停經，但目前沒有方法提前知道卵巢早衰，所以沒有辦法預防，一般來說，當發現月經愈來愈少，可以檢查荷爾蒙的數值。

另一個月經量變少的原因，可能是現代年輕女性比較常見的「多囊性卵巢」，有時候兩、三個月才來一次月經，如果該次月經沒有排卵，只是內膜變化，「她可能會覺得兩、三天，滴滴答答一點點就沒了」，這就不是正常的月經狀況。

月經越來越少這個問題是蠻複雜的，建議一定要就醫，逐項評估。

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責任編輯：羅嘉欣