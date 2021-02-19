約戰林作｜富三代鍾培生家庭背景顯赫　淺水灣萬呎獨立屋全面睇【多圖】

▲ 富三代鍾培生家住淺水灣，五層高過萬呎獨立屋全面睇。

近日因邀林作打擂台，令有「香港電競之父」之稱的富三代鍾培生再度人氣急升。現年30歲的鍾培生家庭背景顯赫，祖父是人稱「工廈大王」、華廈置業的創辦人鍾江海。

身為「富三代」的鍾培生在美國畢業後，決定投入電競行業，並在畢業後翌年創立香港電子競技有限公司，曾入選「2018褔布斯精英榜」，亦曾經從超過2000位競爭者中脫穎而出，擠身《亞洲30 UNDER 30》的「消費科技」項目，鍾培生的電競公司早於2017年市值已經超過上億港元。

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富三代愛打拳

近日鍾培生接受媒體訪問後，被喜歡出風頭的林作看上、留言挑釁，鍾培生不甘示弱，身為拳擊愛好者、曾參加多場慈善拳賽並獲獎的他下戰帖，並展示出百萬港元現金，邀請林作與他進行拳擊比賽，令大家再度關注鍾培生。

喜歡上鏡的他，平時除愛拍片做YouTuber和KOL，還多次歡迎賓客到其樓高5層的過萬呎淺水灣豪宅參觀，TOPick為你拆解這位富三代的超大豪宅。

過去曾有台灣YouTuber聖結石，以及香港YouTuber大J等人曾到鍾培生位於淺水灣的獨立屋拍攝「House Tour」。

而非常好客的鍾培生亦不時邀請名人、好友，甚至傳媒到其大宅參觀、玩樂及進行訪問。

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TOPick為大家逐一解構鍾培生位於淺水灣，樓高五層逾萬呎的獨立屋。

鍾培生擁有多部名車及跑車，他家中的停車庫至少有四部名車，其中兩部最有名的法拉利，分別是黃色配上「P1KACHU」車牌的跑車，以及紅色掛有其公司名字「HKESPORT」作車牌的法拉利 488 PISTA SPIDER，售價超過590萬港元。

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大宅的地下一樓設有飯廳、客廳和廚房，廚房寬闊不特止，為了烹調中菜及西餐，更分開了兩個廚房，方便家中為數至少十位的傭工使用。

鍾培生的客廳樓底極高，能夠放設逾三米的聖誕樹，又設有卡拉OK的設施方便宴客。

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客廳外面正是鍾培生的花園，除了分成兩層，最誇張的是花園設有專屬擂台，讓鍾培生閒時可以練拳，亦可邀請同好到家中「比武」，他更笑謂：「這應該是香港第一個有擂台的家。」

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地庫那一層則是鍾爸爸的私人玩樂房間，設有高級音響、攝影器材等等。而鍾培生除了擂台以外，還擁有麻雀耍樂房、擁有桑拿室的健身房、酒窖等等，單單計其數房位置，可能已經是不少港人整個單位的大小，其獨立房間的廁所，更設有按摩浴池，衣帽間相對簡樸，放了大量衣物、友人所贈的比卡超公仔，以及偶像Twins的收藏品。

非常好客的鍾培生還為客人準備客房，房間內擺放了兩張雙人床以及獨立廁所，方便客人酒後在大宅內休息。

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