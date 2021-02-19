  • 19°C
香港時間 : 2021219日 (週五) 18:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

約戰林作｜富三代鍾培生家庭背景顯赫　淺水灣萬呎獨立屋全面睇【多圖】

娛樂 17:50 2021/02/19

分享：

熱門 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

富三代鍾培生家住淺水灣，五層高過萬呎獨立屋全面睇。

近日因邀林作打擂台，令有「香港電競之父」之稱的富三代鍾培生再度人氣急升。現年30歲的鍾培生家庭背景顯赫，祖父是人稱「工廈大王」、華廈置業的創辦人鍾江海。

身為「富三代」的鍾培生在美國畢業後，決定投入電競行業，並在畢業後翌年創立香港電子競技有限公司，曾入選「2018褔布斯精英榜」，亦曾經從超過2000位競爭者中脫穎而出，擠身《亞洲30 UNDER 30》的「消費科技」項目，鍾培生的電競公司早於2017年市值已經超過上億港元。

決戰二世祖｜富三代鍾培生開價100萬邀打擂台　林作發起眾籌後縮沙：俾200萬你俾我打

富三代愛打拳

近日鍾培生接受媒體訪問後，被喜歡出風頭的林作看上、留言挑釁，鍾培生不甘示弱，身為拳擊愛好者、曾參加多場慈善拳賽並獲獎的他下戰帖，並展示出百萬港元現金，邀請林作與他進行拳擊比賽，令大家再度關注鍾培生。

喜歡上鏡的他，平時除愛拍片做YouTuber和KOL，還多次歡迎賓客到其樓高5層的過萬呎淺水灣豪宅參觀，TOPick為你拆解這位富三代的超大豪宅。

過去曾有台灣YouTuber聖結石，以及香港YouTuber大J等人曾到鍾培生位於淺水灣的獨立屋拍攝「House Tour」。

而非常好客的鍾培生亦不時邀請名人、好友，甚至傳媒到其大宅參觀、玩樂及進行訪問。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

TOPick為大家逐一解構鍾培生位於淺水灣，樓高五層逾萬呎的獨立屋。

鍾培生擁有多部名車及跑車，他家中的停車庫至少有四部名車，其中兩部最有名的法拉利，分別是黃色配上「P1KACHU」車牌的跑車，以及紅色掛有其公司名字「HKESPORT」作車牌的法拉利 488 PISTA SPIDER，售價超過590萬港元。

    點擊圖片放大
    +17
    +16

大宅的地下一樓設有飯廳、客廳和廚房，廚房寬闊不特止，為了烹調中菜及西餐，更分開了兩個廚房，方便家中為數至少十位的傭工使用。

鍾培生的客廳樓底極高，能夠放設逾三米的聖誕樹，又設有卡拉OK的設施方便宴客。

    點擊圖片放大
    +12
    +11

客廳外面正是鍾培生的花園，除了分成兩層，最誇張的是花園設有專屬擂台，讓鍾培生閒時可以練拳，亦可邀請同好到家中「比武」，他更笑謂：「這應該是香港第一個有擂台的家。」

    點擊圖片放大
    +16
    +15

地庫那一層則是鍾爸爸的私人玩樂房間，設有高級音響、攝影器材等等。而鍾培生除了擂台以外，還擁有麻雀耍樂房、擁有桑拿室的健身房、酒窖等等，單單計其數房位置，可能已經是不少港人整個單位的大小，其獨立房間的廁所，更設有按摩浴池，衣帽間相對簡樸，放了大量衣物、友人所贈的比卡超公仔，以及偶像Twins的收藏品。

非常好客的鍾培生還為客人準備客房，房間內擺放了兩張雙人床以及獨立廁所，方便客人酒後在大宅內休息。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

決戰二世祖｜富三代鍾培生開價100萬邀打擂台　林作發起眾籌後縮沙：俾200萬你俾我打
今日 11:03
決戰二世祖｜富三代鍾培生開價100萬邀打擂台　林作發起眾籌後縮沙：俾200萬你俾我打
【璀璨帝國】豪門千金未婚生一對子女　百日宴上向富二代男友主動求婚
12:55 2021/01/27
【璀璨帝國】豪門千金未婚生一對子女　百日宴上向富二代男友主動求婚
名人豪宅︱何超蓮家中放滿賀年桔樹如小花市　賭王千金：祝大家牛年大吉大利
11:59 2021/02/13
名人豪宅︱何超蓮家中放滿賀年桔樹如小花市　賭王千金：祝大家牛年大吉大利
明星豪宅︱林夏薇喜在山頂豪宅打咭 　家中擺超巨型桃花引胡定欣關注【多圖】
14:20 2021/02/17
明星豪宅︱林夏薇喜在山頂豪宅打咭 　家中擺超巨型桃花引胡定欣關注【多圖】
明星豪宅︱葉翠翠月賺百萬豪住3千呎獨立屋　靚媽為「小王子」打造兒童樂園
16:48 2021/02/18
明星豪宅︱葉翠翠月賺百萬豪住3千呎獨立屋　靚媽為「小王子」打造兒童樂園
林作 娛樂人物職業 KOL YouTuber 家庭關係 豪宅 YouTube 娛樂行業

最高瀏覽

火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
17:28 2021/02/16
火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
10:33 2021/02/16
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣
18:09 2021/02/02
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣