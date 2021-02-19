對抗濕疹｜不忍女兒嚴重濕疹手腳潰爛流血　港媽辭去醫務化驗師創業研製濕疹膏

▲ 不忍女兒嚴重濕疹手腳潰爛流血，港媽辭去醫務化驗師創業研濕疹膏。

眼見孩子受盡濕疹之苦，本應白嫩的皮膚變得又乾又癢，甚至發炎流血，父母恨不得所有痛苦由自己承受。媽媽Michelle育有2名女兒，幼女在6歲時患上濕疹，皮膚發紅發熱，痕癢難耐，手腳被抓得潰爛流血，嘗盡坊間多種藥膏仍無效，她決定為女兒戒掉類固醇，辭職專心自製天然潤膚膏，結果經過一個半月的時間，幼女潰爛的皮膚變回光滑。

當年只有6歲的Daisy患上濕疹，媽媽Michelle憶述，Daisy的手掌先起水泡、出紅疹痕癢，Daisy難忍痕癢之苦只好不受控地抓癢，「她一緊張就會不停抓，皮膚就會容易破損流血、疼痛，病情好反覆。」

▲ Daisy在6歲開始患嚴重濕疹，手腳經常紅腫出水。（受訪者提供）

不知濕疹源頭 怕食物敏感戒口



Michelle當時是醫院的一級化驗師，帶同女兒四處看不同的專科醫生，做過不同的敏感測試，最終發現女兒只對食物有輕微敏感，仍找不到致敏源。不知道病因，Michelle只好著女兒戒口，凡是容易導致濕疹發作的食物，女兒一律戒清，「牛奶、芝士及雞蛋我通通都減，減到我覺得女兒的營養都受到影響。」事實上，Michelle女兒的高度較同齡的孩子矮小。

無止境擦類固醇藥膏



為了控制濕疹的病情，醫生普遍會處方有類固醇的藥膏，從最低劑量開始循環式擦藥膏，

每次醫生都會說，只擦一個星期每天一次，但稍稍康復後停擦一個星期，濕疹復發又再擦，就像無止境地擦藥膏一樣。

漸漸地，Michelle發現女兒不停地擦含有更高類固醇成份的藥膏，病情不但毫無好轉，皮膚更變得愈來愈薄。Daisy的濕疹情況在三年級時爆發得最嚴重，媽媽便於坊間購買聲稱濕疹專用的藥膏讓女兒嘗試，

一塗其他藥膏便感到刺痛，惟女兒深明媽媽的苦心，只能忍痛擦藥膏，但我看見她眼有淚光，也很心痛。

一晚間光滑皮膚變潰爛



Daisy曾試過手掌光滑的皮膚在一晚之間發紅發熱，「佢左手搲右手便會出血流膿再流血，第二日早上她手掌就會爛晒。」Michelle形容，女兒的手指頭顏色變黑，手掌像砂紙般粗糙，指甲亦因濕疹變形，變得凹凹凸凸。

女兒其實很不開心，同學看見她的手也會擔心她是否患病？會不會傳染給他們。

自卑不能張開手掌



手掌滿布傷痕，不能張開手成為女兒日常生活中的顧慮。Daisy從不願意張開手掌，即使一家外出用餐，她手拿杯子也會盡量收起所有手指，Michelle痛切心扉：「雖然她口裡沒有說出半句怨言，但我知道她心裡的感受也不好。」

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看見女兒手上紅腫潰爛的皮膚出水、發臭、流血，Michelle心痛自責︰

我曾想是不是我懷孕時吃錯東西呢？還是我輕度濕疹遺傳了給她呢？我一直很努力很努力尋找源頭，但還是找不到。

一直找不出源頭，Michelle只好讓女兒多嘗試不同的藥膏，換來還是一次又一次失望。女兒曾傷心地哭著對她說：「媽媽我可不可以不擦，真的好痛。」那刻，Michelle很氣餒。

最記得一次，Daisy在5年級時外出參加童軍露營，竟忘記帶日常用的藥膏，回家Michelle驚見她的手腳皮膚變得紅腫破損。媽媽待女兒睡覺時，悄悄掀開被子，看見她雙腳抓得失去表皮、出水發臭，皮膚直接黏著床單。終於，Michelle的眼淚再也止不住，「那次我真的哭出來，之後我就決定研製天然產品。」

▲ 擦自家研製的濕疹膏後，Daisy的濕疹情況在個半月內有好轉。（受訪者提供）

放棄高薪醫院工作 為女兒研製濕疹膏



幸好，Michelle後期發現女兒的濕疹總在考試前夕突然爆發，細談之下發現女兒有壓力問題。女兒事事緊張，生怕做錯一件小事，「怕帶漏一張通告而擔心一整晚」。媽媽慢慢幫助女兒釋放的壓力，在生活中提點女兒，減輕她的壓力。

▲ Michelle多年前毅然離開政府醫務工作，研製濕疹膏。（湯炳強攝）

發現源頭，除了紓緩女兒的心理與學習壓力，Michelle還為了專心以天然有機材料研製不同配方，放棄醫院高薪的化驗師工作，躲進實驗室研製不同程度可用的濕疹膏，心中只想女兒因濕疹產生的傷口加快癒合。嘗試過媽媽研製的濕疹膏，女兒的皮膚在短短一個月半內由紅腫潰爛變回光滑，她急不及待地向朋友分享女兒的好消息，這時她才發現身邊朋友們均有濕疹的煩惱，受朋友鼓勵她開始研製不同程度的濕疹膏，亦開展銷售工作及創業。

我不想再看見其他小朋友受濕疹之苦，我想盡自己一臂之力幫助其他患濕疹的孩子。

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記者：梁節儀