【翹腳危機】愛翹腳易患神經痺痛　痛感如火燒電擊忽視或致肌肉萎縮

▲ 40、50歲愛翹腳的中年人士，特別要留神這個健康危機。

雙腳持續痺痛，做盡按腳推拿都苦無成效？其實問題可能出在腰部。坐姿差、愛翹腳，或踏入更年期的人士要特別小心，因為可能是坐骨神經痛找上門。

4大高危致成因 愛翹二郎腿者要小心

註冊中醫師王卓坤解釋，年紀、職業、生活習慣統統都是坐骨神經痛的成因。中年人士因身體氣血轉變而增染病風險，但近年從臨床觀察，因坐姿不正的問題太普遍，年輕如15歲的患者都有，王醫師歸納了以下幾種主要成因：

1. 坐姿不正



如常常翹起二郎腿，使盤骨左右兩邊不對稱、一高一低，翹得愈久就會導致腰肌張力不平衡，脊柱側往一邊。當脊椎關節錯位 ，夾到神經綫就會引起痛症；男士愛把錢包放後褲袋，坐下時使腰肌張力失衡，同樣增風險。

2. 久站

如廚師、售貨員，站得愈久就愈容易側向一邊腳站，原理類近坐姿不正者，影響相連肌肉與骶髂關節的穩定，壓迫到神經時就會出現不適。

3. 常做重複性的單側動作

如小巴司機每日長時間轉向同一邊收錢，使腰肌左右大小不一，肌張力不平衡致脊骨、骶髂關節紊亂。

4. 年紀大、氣血虛弱，多見於40、50歲中年人士

當身體氣血差，有瘀血阻塞而行得不暢通時，就會有痛症。後者則代表氣血不足難濡養肌肉、不夠強壯，繼而令韌帶變鬆無力、肌力流失，故當彎腰、轉換姿勢或拿重物時，肌肉不夠力支撑，脊椎關節活動不靈活，或會夾到神經綫致痛症。

痺足全日痛似火燒電擊 忽視或肌肉萎縮

當脊椎關節出現移位，夾到該節的神經綫時，麻痺感會沿神經綫蔓延，故一般患者會覺得整隻腳都有不適感，如很繃緊、扯住扯住。而因為是腳痺、腳痛為主，不少人未必察覺到問題根源在於腰椎或盤骨，不斷做腳部推拿、按摩，做足兩、三個月療程都無效果。一旦出現麻痺就要留意，忽視的話病情會日漸加劇。王醫師解釋：

做特定動作如向前彎腰、打側身、蹲下拿重物時，當碰到、郁動到骶髂關節就感不適。 好痛、好煩擾的感覺纏繞住雙腳，整晚都好繃緊，嚴重如被火燒、針刺或電擊的感覺都有。

遇過最嚴重的個案，王醫師指病人因雙腳不受力、一踩地就痛而難以行走，更因為持續痛症而有精神困擾，晚上難以入睡。

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盤骨移位要靠整復免除後患

坐骨神經痛可以急性發作，如翹腳、靠窗側坐一程一小時的巴士，下車時已有機會「發軟蹄」難以踩地。一旦姿勢不正，並維持得久，神經痺痛隨時隨地都會發生，視乎個人的肌肉強弱。

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王醫師指，雙腳長短不同即代表行路姿勢不正，亦沒辦法均勻分布身體重量，側向一邊、不平衡就會易致肌張力失衡，繼而盤骨移位，夾住坐骨神經。有時只有0點幾至1厘米的差異，都會誘發。

若結構問題沒被整復，再做針灸都可能只得一兩日效果，好快又會復發。但若整復過後，再以穴位針灸疏通經絡、加強療效，針兩至3次就有明顯改善。

若因年紀大、氣血差而引起的坐骨神經痛，則會以內服中藥調理為主。因肝主筋，腎主骨，故治療目的為補肝腎、強筋骨，並舒筋活絡、活血化瘀。若患筋骨痛症的病人，需避免生冷食物、凍飲，而糯米也要戒，因黏滯食物易致氣滯，氣血不通就會痛。

2招在家運動放鬆筋腱

1. 病人躺下，曲起雙腳，完全放鬆。

家人或朋友可一邊手為其按住韌帶位置，另一隻手捉住病人雙腳往左右慢慢搖動，以鬆解髂骨和盤骨內裏的筋腱，使其不再夾住坐骨神經，每日可做5至10次。

2.病人自行抱起雙膝，輕輕往胸口壓，維持10秒。

應感覺到下腰位置有拉扯感，目標為減輕腰骶壓力，做到放鬆之效，每日可做5至10次。

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記者：吳霆俊