戲院重開｜迪士尼+彼思創作人解構《靈魂奇遇記》　孩子獨特性格啟發構想靈魂世界

戲院重開，迪士尼與彼思的動畫《靈魂奇遇記》（Soul）是其中一部最受好評的電影，也被視為金球獎最佳動畫大熱。這動畫的編導及監製，早前就接受了傳媒透過視像訪問，解答了不少大家好奇的問題。

▲ 主角阿祖由占美霍士聲演。

《靈魂奇遇記》講述紐約一位平凡的中學音樂教師阿祖，熱愛音樂，夢想可以成為職業爵士樂手，在著名的Jazz Club表演。

可惜機會來到之日，他卻遇上意外，靈魂因此展開奇妙經歷。阿祖千方百計想重返人間，完成他跟偶像齊齊在台上表演的心願，條件是他要當了靈魂仔22號的導師，過程中他要助她尋找生命火花 ，才獲得「地球通行證」投胎做人。

1.是《玩轉腦朋友》續集？

由於編導之一是Pete Docter前作之一是探索人腦世界和情緒反應的《玩轉腦朋友》（Inside Out），而這部新作則大膽構想了一個有趣的靈魂世界，於是令人好奇《靈魂奇遇記》會否是《玩轉腦朋友》續集？

Pete Docter認為兩部作品只可以視之為姊妹作，主題上有點近似，但設計上大不同。「我們都對人生的許多謎團着迷，所以就創作這兩部動畫來探索。重點是彼思動畫的創作人都不希望重複自己。」另一編導Kemp Powers就否認兩部動畫有關連。

▲ 阿祖表演時幕後彈奏者是爵士樂高手Jon Batiste。

2.聲演主角阿祖的占美霍士是否為本片作鋼琴彈奏？

雖然占美霍士（Jamie Foxx）本身也是擅長彈鋼琴的歌手，但他今次只負責聲演阿祖。

編導表示，為了塑造故事中的爵士世界，他們需要一位玩正宗爵士樂的音樂人彈奏鋼琴，所以便邀來格林美提名人Jon Batiste為電影編寫了原創的爵士樂，他曾跟Stevie Wonder、Prince等巨星合作，是爵士高手。

主角阿祖的彈琴場面，也大量參考了Jon Batiste的演出片段來繪畫。但要留意，此片的其他純音樂，則是格林美及奧斯卡得主Trent Reznor和Atticus Ross為電影而創作。

▲ 動畫中的紐約力求重現大家熟悉的熱鬧都市面貌。

3.歷來首部以美籍非裔人為主角的彼思動畫？

《靈魂奇遇記》是彼思歷來第23部動畫長片，也是首齣以美籍非裔人士為主角的作品。

據知是創作人決定了主角是爵士樂手後，就把主角設定為黑人。而由於故事中有多位黑人角色，也因此彼思就邀來多位著名美籍非裔人士當文化顧問，其中黑人攝影師Bradford Young（電影《天煞異降》），就為動畫中角色的膚色色調提供意見。

▲ 由左至右：編劇兼導演Kemp Powers、顧問Daveed Diggs、Phylicia Rashad、監製Dana Murray、聲演靈魂仔22號的Tina Fey、聲演阿祖的占美霍士、編劇Mike Jones、編導Pete Docter及顧問Questlove。（Ricky Middlesworth攝）

4.「起點之前」靈感何來？

不少電影都幻想過人逝世後靈魂離開肉體往哪裏去，而這部新作不但有關死後神秘世界的「盡頭之後」（The Great Beyond），還有「起點之前」（The Great Before），一個所有新靈魂在未出生之前都要在這裏接受特訓，以塑造他們不同的性格、喜好和夢想的地方。

▲ 靈魂世界中的「由你話事館」（Hall of You）包羅萬有。

靈感何來？Pete Docter曾透露和他兒子23年前出生時已極具性格，因而刺激他有想像。

監製Dana Murray就表示她的女兒也是一例︰「本人畏高，但女兒小時候去到室內遊樂場，已經很熱切地要往上爬。我不禁想，究竟孩子的性格及喜好從何而來？」

撰文：胡慧雯