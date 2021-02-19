勵志人生｜公開試失手入讀IVE高級文憑 基層男生獲獎學金留學英法獲碩士學位

▲ Jerry發奮考獲獎學金，赴英美留學獲碩士學位。

路是人走出來的，一次失手並非等同沒有希望。梁得智（Jerry）曾於公開試失手，加上家中經濟狀況難以應付，更從沒想過有機會到海外升學，然而憑著努力，於升讀香港專業教育學院（IVE）航空及電子物流高級文憑時，不但成績優異，更獲獎學金赴英完成學士學位課程，及後再於法國取得碩士學位。豐富的學習閱歷助他畢業後加入國際貨櫃航運運輸企業，先後獲派駐中國及其他國家工作，現時常駐深圳主力協助公司利用創新科技，推動智能航運物流。

現職國際貨櫃航運物流企業的Jerry，正努力打破運輸物流予人低技術的傳統印象。他先獲派駐上海和美國累積經驗，於去年常駐深圳，主力推動公司智能航運物流，於新設的「數字化創新」部門擔任項目經理。

Jerry說：「我們與國內初創企業合作，利用人工智能、物聯網、大數據、雲端和區塊鏈等前瞻科技，探討更有效的物流運作及文書處理、機器人自動流程化等。」Jerry指，物流業在科技應用上起步較慢，故數碼化發展對整個行業的發展甚為重要。

考入跨國貨運公司 足跡遍布世界各地

Jerry回想五年前加入跨國企業，是希望擁有國際化的工作環境，累積經驗，開拓視野。Jerry說﹕

我由考入公司的『全球管理培訓生計劃』起步，遴選時間長達半年，經歷兩次筆試和四次面試，最後成為當年全球五十多位培訓生之一，當中只得3名中國人。

Jerry果然如願以償，除首年在港負責市場策劃和客戶服務外，往後便開始「到處飛」的出差生涯，足跡遍布中國、新加坡、荷蘭、美國、西班牙、丹麥、印度等。他曾被派到上海專責船隻艙位和營收管理，跟着外派到美國芝加哥當銷售經理，負責美國中西部七個州份的貨運出入口業務，以及跟進客戶要求和推銷公司服務與產品。

在美國工作滿有挑戰，試過在零下20度風雪交加下獨自拜訪客戶。

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獲獎學金豐富學習履歷

畢業後即加入國際企業，事業上可謂贏在起跑線。Jerry經歷過公開試失手，但沒有氣餒，在IVE讀書時不但努力考取獎學金，更兼職補習老師籌備日後留學的生活費。2010年，他終獲得英國愛丁堡納皮爾大學頒發約26萬港幣獎學金，到該校修讀商業管理學士學位課程。

Jerry在英國時把握機會擴闊視野，主動與來自不同國家的同學交流，又籌組學會傳揚中國文化，期間認識法國同學，啟發他到法國留學，惟當時的經濟狀況難以應付十多萬港幣的留學費，躊躇之際幸有一位相識多年的前輩朋友欣賞他的求學之心而借錢相助。2013年，他於法國著名學府—格勒諾布爾第二大學修讀環球市場管理碩士﹕

當時要不時動腦筋節省開支，如在租屋時用『半桶水』法文夾雜英語與房東議價，以一筆過繳付半年租金換取九折房租。

期間，Jerry考進巴黎一間大型汽車生產商當實習生，專責市場公關和項目管理，

公司同事來自五湖四海，遍及美國、丹麥、德國、日本等地，老闆更懂得五種語言，令我眼界大開。期間與不同國籍文化同僚合作的經驗，奠定我日後投身國際企業的方向。

Jerry今日成為貨櫃航運運輸國際企業中，主責推動行業智能化的業界精英，成功背後付出不少努力。他寄語年輕人別害怕失敗，透過不斷努力嘗試定必能找到自己的專長和興趣。

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