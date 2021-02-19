葵涌消防局｜再多一名替更消防員確診　荔景消防局140人須檢疫

▲ 葵涌消防局群組累計7宗個案。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，今日（19日）新增13宗確診個案，涉及5男8女，介乎14歲至50歲；包括1宗輸入個案、12宗本地個案，當中感染源頭不明個案有8宗，累計個案達10,834宗。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，4宗關連個案包括一名荔景消防局消防員，他在2月5日發病出現痾嘔，曾於2月4至5日到葵涌消防局替更工作，一、兩天後徵狀消退。經追踪葵涌消防局個案後，他被列為密切接觸者於2月16日送入檢疫中心，其樣本呈陽性。由於他發病時間較早，其後亦上班，有140名同事被列為密切接觸者須檢疫。

他又提到，早前確診葵涌消防局消防員的家人亦確診，目前群組累計7宗個案，包括4名消防處職員和3名密切接觸者。

問及兩間消防局是否出現跨局傳播，歐家榮回應指，目前有4人曾於葵涌消防局工作確診，接獲首宗個案後，經追蹤後發現同事曾共用更衣室和休息室，值更時亦會留局睡覺，已將有機會共用有關設施的人士列為密切接觸者送去檢疫，而今日確診個案亦是其中一人。

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記者：陳子謙