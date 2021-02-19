初步確診｜港台助理編導染疫　最後上班為2月10日

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。(陳靜儀攝)

新冠肺炎疫情未平，港台教育電視中心一名助理編導昨晚（18日）初步確診。該名員工於2月10日最後上班，工作地點主要在教育電視中心地下辦公室，期間有戴口罩，2月5至7日曾到電視大廈化妝間取外景服裝。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，港台教育電視中心一名助理編導，昨晚接獲衞生署通知初步確診，已送院治理。該名員工於2月10日最後上班，工作地點主要在教育電視中心地下辦公室，期間有戴口罩；於2月5至7日到到電視大廈的化妝間提取外景服裝，但逗留時間很短，亦不是在早前個案的傳染期時前往，而且有戴口罩，沒有與早前確診髮型師有接觸過，暫時未找到兩者有特別關鏈，不過不排除環境因素影響，例如二人出入時曾遇到亦不知道等，所以若該個案明天確診，會向港台兩座大廈的員工發出強制檢測令。

他指，早前港台有第一宗個案時已建議所有員工檢測，暫未找到有其他確診個案。

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記者：洪芷晴