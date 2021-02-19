接管黃馮｜黃馮合夥人申推翻接管覆核被拒　官指法庭願意向客户提供協助

▲ 黃馮律師行合夥人申請推翻接管被拒，高院法官表示願意向苦主提供協助。(經濟日報資料圖片)

去年底遭律師會接管的黃馮律師行，其合夥人早前向高等法院提出司法覆核，要求推翻律師會的接管決定等，法官今（19日）頒下判詞，指《法律執業者條例》已提供完善機制，供律師樓於8天內就律師會的接管決定提出反對，惟黃馮未有採用該機制，便提出司法覆核，法官因此拒絕受理有關申請。法官於判詞中又強調，關注到黃馮的客戶所面對的困境，因此法庭願意提供適切協助，例如下令律師會向客戶發還部分款項等。

申請人黃馮律師行合夥人伍永雄；答辯人香港律師會。法官於判詞中指出，《法律執業者條例》附表2的相關條文列明，當律師行在收到律師會的接管通知後，可於8天內向高院原訟庭申請撤回有關命令。而黃馮早於2020年12月24日收到律師會的通知，因此其反對期限於今年1月4日或7日已屆滿。

法官同意律師會一方說法，指《法律執業者條例》已提供完善、特定的法定機制，供黃馮就律師會的決定提出反對，但黃馮卻未有採用該機制，反而申請司法覆核，而司法覆核理應是最終唯一選擇，法官因此拒絕受理黃馮要求推翻律師會接管決定的司法覆核。

至於黃馮質疑律師會拒絕接納他們所提出的替代方案，包括委託另一名律師代為處理客戶存於律師行的資金等，法官則認為上述質疑實際上亦只是希望推翻律師會決定，因此同樣拒絕受理。法官因此裁定黃馮一方敗訴，並需支付訟費。

法官於判詞中又特別提到有關受影響客戶的利益，法官指出黃馮的客戶帳戶中現時存有至少3.75億元，他明白客戶所面對的困境，無可否認，律師會對黃馮客戶亦有責任，因此法官認同律師會已盡力將對客戶的影響減至最低，而律師會亦必須在個別客戶和廣大公眾利益之間取得平衡。

法官指，鑑於今次特別大規模的接管事件，或許這正正是適當時機去採取適切、度身訂造和創新的措施，以減輕客戶所面對的困難，例如於聆訊中有人提過，可以先向客戶提早發還部分資金，而只保留一小部分資金作調查之用，法官明言法庭隨時都願意提供相關協助或指引。

法官又於判詞中指，對於有客戶擔心黃馮被接管的行動中所引伸的費用，最終會由客戶承擔，律師會已澄清有關說法並不屬實。

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記者：楊詠渝