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確診大廈｜新增12宗本地個案　九龍塘根德閣及油麻地高景臺亦上榜　再有7幢大廈須強檢

社會 22:39 2021/02/19

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何文田界限街根德閣有住戶確診（黃建輝攝）

本港今日(19日)新增13宗新冠肺炎確診個案，僅一宗屬輸入個案，餘下12宗本地個案中，有8宗感染源頭不明；至今本港個案累計10,834宗，包括10,833宗確診個案及1宗疑似個案。

今日多7幢大廈須強制檢測，涉：

1. 大埔大埔太和路 12 號太和邨新和樓

2. 藍田安田街 39 號安田邨安健樓

3. 北角電廠街 9-15 號/電氣道 296-308 號聯和大廈

4. 西營盤皇后大道西 401 號利時大廈

5. 觀塘康寧道 45 號宜安中心

6. 九龍塘界限街 139 號根德閣第 5 座

7. 紅磡崇潔街 41 號崇字大廈崇愛樓

衞生防護中心傍晚公布確診個案居所，包括一名非法入境者於土瓜灣馬頭角道政府合署馬頭角羈留中心羈留，餘下個案分別居於九龍塘根德閣5座、沙田綠怡雅苑1座等。

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港島區 (2)

  • 北角電氣道308號/電廠街9-15號聯和大廈
  • 西營盤利時大廈

九龍區 (5)

  • 油麻地高景臺
  • 九龍塘根德閣5座
  • 藍田安田邨安健樓
  • 觀塘宜安中心
  • 紅磡崇愛樓

新界區 (4)

  • 青衣涌美老屋村
  • 屯門富泰邨秀泰樓
  • 沙田綠怡雅苑1座
  • 大埔太和邨新和樓

酒店 (1)

  • 西營盤華大盛品酒店

　　 
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責任編輯：陳正怡

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