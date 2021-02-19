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無品住客｜金剛與女友小嫻揭民宿住客劣行　血染床單M巾貼牆床上遺大便

健康 18:58 2021/02/19

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金剛與女友小嫻揭民宿住客劣行。

藝人金剛與女友小嫻（黃瑜嫻）最近在YouTube上邀請了4位在台灣經營民宿的老闆，分享曾遇過的住客劣行，其中居然有人將用過的衞生巾直接貼在牆上，也有人醉酒後惡意破壞民宿設施，行徑惡劣，令金剛及小嫻也不禁呼籲民眾，入住民宿時應互相尊重，切忌刻意破壞環境。

其中一位民宿老闆分享在今年元旦，有客人竟然拿起鐵棍、蓄意破壞景觀設施，而身旁的朋友更圍觀起鬨，整個破壞過程被閉路電視拍下來。而事後客人表示自己喝醉無意識，得知要賠償1萬元新台幣後，更稱自己是大學生，希望能便宜一點。

此外，有民宿老闆表示過去打掃房間時，見過屋內的白色浴巾、毛巾及床單全部染上鮮血，而地上全是玻璃杯碎，猜測可能是杯子被摔爛，遺下一地玻璃。該班客人更因放煙花而與鄰居口角，令民宿老闆被鄰居罵了一個小時。

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而最噁心是，有客人居然把用過的衞生巾貼在房內牆上。爆料的嘉賓更指，該名客人是一位「漂亮正妹」，座駕也很好。荒唐行徑令金剛聽後也不禁笑言：

她可能以為是避邪的啦。

另有嘉賓透露，試過一打開門就聞到大便臭味，當時以為是寵物在門外大便，結果循著臭味來源，竟見到地上有一坨黑色異物：

那個大便不太可能是寵物的，那個感覺不太像，就覺得怎麼會有人把大便大在這裡，然後還不跟你說。

小嫻呼籲民眾出遊住宿時應互相尊重，而金剛也表示，不要以已付錢為藉口，應遵守民宿規則，保持環境衞生：

這個房費是你自願拿出來，你自願付的，他們沒有逼你們，所以你們不要拿這個當藉口說，我有給你錢啊。這個是不對的。

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相關影片如下：

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責任編輯：羅嘉欣

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