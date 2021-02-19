藏刀判服務令｜17歲男生背囊藏萬用刀　判240小時社會服務令

▲ 男生藏萬用刀罪成，今於東區裁判法院被判社會服務令240小時。(經濟日報資料圖片)

2019年11月有人發起「三罷」示威，17歲男生在鰂魚涌被警員噴胡椒噴霧後制服，其背囊被搜出1把萬用刀，被控管有適合作非法用途的工具罪，早前經審訊後被定罪，今（19日）於東區裁判院被判240小時社會服務令。

被告周銘鴻（現年18歲），被控1項管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪。

裁判官張志偉今判刑時，引述感化官在報告中指，建議判以240小時社會服務令，而勞教則不合適。裁判官於閱讀過報告後，認為只須考慮更生中心及社會服務令兩個判刑選項。另外，被告曾承認堵路的行為，涉案工具又可以協助堵路，但被告重犯機會低，裁判官終判以240小時社會服務令。

控罪指，周於2019年11月11日在鰂魚涌康怡廣場北座外，管有1把可摺萬用刀。

同案另有1名16歲被告涉在同日同地管有3包膠索帶及1把螺旋鉗，早前被裁定管有適合作非法用途的工具罪罪脱。

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記者：林欣樂