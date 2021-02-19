奪命意外｜1歲半B仔飲奶後睡覺突停止呼吸　搶救無效證嬰兒猝死症亡

▲ 菲律賓一名1歲半男童，因嬰兒猝死症奪命死亡，媽媽極痛心。

菲律賓一名媽媽兩度失去孩子，女兒於2017年出世只有14天就離世，近日只有1歲半的兒子亦逝世，原因是嬰兒猝死症奪命，媽媽痛心之時，亦勸告一眾父母要時刻關注孩子，不要讓悲劇重演。

兒子午睡冒汗嘴唇發紫

綜合外國媒體報道，上月14日，菲律賓媽媽Angelica de Leon-Panganiban早上6時起床照顧1歲半的兒子Alonzo，媽媽如常照顧他，讓他看卡通片、吃小食、在房內玩耍。大約上午11時多，媽媽餵奶後讓兒子午睡，自己忙著做家務準備午餐。約2小時後，Angelica發現Alonzo全身冒汗、嘴唇發紫。事發時，丈夫上班，家中只有母子2人。她憶述︰

我輕拍他的臉頰，大叫他醒來，當我握住兒子的手時，已經很冷了。我為兒子進行人工呼吸，但我再也聽不到他的心跳了。我一直哭泣大喊兒子名字，希望他會醒過來……

▲ 終年1歲半的兒子Alonzo。（facebook圖片）

Angelica為兒子進行急救無效，立即將他送往最近的醫院，醫生亦搶救Alonzo無效，於當天約下午2點宣布Alonzo死亡。

嬰兒猝死症奪命

醫生解釋Alonzo可能是死於抽吸，即是有異物錯誤進入氣管，引致窒息，這亦是其中一種嬰兒猝死綜合症。Alonzo或在睡覺時唾液集中嘴內並流入肺部，最後導致窒息死亡。

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對於兒子的離世，Angelica感到非常突然及痛心，然而，她努力叫自己振作︰

在這個黑暗時候，我並不孤單。對於所有仍在悲傷的母親，我與你們一起哭，雖然我們可能在不同的情況下失去孩子，但明白那種痛苦是難以言喻……

她希望父母要珍惜跟孩子在一起的每一刻，時刻關注孩子，把他們放在第一位，擁抱孩子。

衞生署︰仰睡預防嬰兒猝死症

據本港衞生署有關「預防與睡眠有關的意外及嬰兒猝死症」資料，嬰兒猝死症是指嬰兒在睡眠時突然死亡，即使透徹地檢查也未能找出死因。常於嬰兒出生後首6個月內發生，尤見於嬰兒2至3個月大時。此症是與睡眠相關的主要嬰兒死因，仰睡可讓嬰兒得到最佳保護，預防嬰兒猝死症。而研究結果證實，以母乳餵哺嬰兒相信可直接預防嬰兒猝死症。

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責任編輯︰王明芳