安心出行｜收集個人資料私隱受質疑　私隱專員公署稱沒有追蹤功能亦無中央資料庫

▲ 市民進入主題公園時亦需要使用「安心出行」。（程志遠攝）

政府昨日起有條件放寬防疫措施，食肆晚市堂食延至晚上10時，及准予4人同枱，前提是負責人需要求顧客使用「安心出行」應用程式，對於有市民質疑私隱是否受保障，私隱專員公署（19日）指出，「安心出行」流動應用程式，下載時並不涉及收集任何個人資料。

公署指出留意到有市民對於使用「安心出行」在保障個人資料私隱方面有所關注，公署認為「安心出行」並無位置追蹤功能，亦無收集用戶的全球定位系統（GPS）數據，同時下載應用程式時無須登記任何個人資料便可立即使用，下載時並不涉及收集任何個人資料。

2月18日至3月3日食肆使用「安心出行」的防疫措施：

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公署相信出行記錄只存放於用戶的手機，不會備存在任何政府系統內，並不涉及將個人資料轉移政府系統或處所負責人保存，而有關出行紀錄在31日後自動刪除。 假若用戶不幸確診，衞生防護中心經核實後，才會根據《預防及控制疾病（披露資料）規例》（第599D章）所賦予的權力，要求確診者上傳有關出行記錄，並提供姓名及聯絡電話，以協助衞生防護中心的個案追蹤工作。

私隱公署認為，「安心出行」符合《個人資料（私隱）條例》有關要求。在數據儲存方面，亦採用了在國際間使用接觸者追蹤流動應用程式上的「分散」儲存（即只存放於用戶的手機內）的模式，並無任何「中央」資料儲存庫。

另外，食衞局局長陳肇始昨曾指進入相關處所就需要求掃瞄「安心出行」，惟食環署於網站澄清純粹外賣粗涉脫下口罩，外賣的顧客不掃瞄「安心出行」亦可接受，今日澄清外賣不需要使用「安心出行」，即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋