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調查：去年3成香港打工仔轉工　最想有個人變革、改善就業條件

社會 19:13 2021/02/19

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根據國際人力資源機構Randstad最近發布的調查結果顯示，在2020年4月至10月期間，有三分之一的香港打工仔表示有轉工，其中三大原因包括：個人渴望變革（44%），改善就業條件（41%），以及期望在管理範疇中實踐個人抱負（27%）。

本港打工仔在疫市下轉工時，會考慮甚麼因素？根據國際人力資源機構Randstad最近發布的調查結果顯示，在2020年4月至10月期間，有三分之一的香港打工仔表示有轉工，其中三大原因包括：個人渴望變革（44%），改善就業條件（41%），以及期望在管理範疇中實踐個人抱負（27%）。

該調查反映在新冠肺炎疫情全球大流行之下，打工仔仍然有強烈的轉工作動力。Randstad大中華區搜索與甄選董事總經理Natellie Sun表示，隨著數碼轉型加速，遙距工作趨勢將會持續，並創造更多工作崗位如數碼營銷、電子商務、金融技術等。由於這些工作崗位將提供更高報酬及更多晉升機會，將會吸引打工仔轉到這些職位。

此外，在疫情新常態下，催化企業推行「在家工作」模式，同時令打工仔需要面對全日無休的親職及職場壓力。調查中有42%香港打工仔表示，在疫情期間欠缺僱主的精神及情感支援。與鄰近市場包括中國內地（16%）及新加坡（42%）相比，有明顯分別與落差。

Natellie Sun指出，在家辦公有時比在辦公室裡造成更大的壓力，如果在居家抗疫期間，欠社交互動及精神健康支持，將會令員工的工作狀態大受影響。她建議，人力資源團隊及高管人員等應該探索及構思相應的措施加強支援，同時向員工表明其關注程度等，以鼓勵及推動員工。例如高管可以更清晰指示，員工在甚麼時候下班休息；以及在員工福利方面，更新公司保險計劃等來增強吸引及保留優秀人才的能力。

調查又指出，受訪的本港打工仔表示，希望僱主提供工資保障（57%），改善健康保險（46%），以及推出培訓計劃（38%）等措施，為他們提供支援。

責任編輯：張寶燕

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